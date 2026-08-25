Temas del día de EFE España del martes 25 de agosto de 2026 (14:00 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El Gobierno reforma la ley de asilo y la ley de extranjeria en el primer Consejo de Ministros tras la crisis migratoria en Ceuta

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- Robles avisa: que nadie ponga en duda que Ceuta y Melilla son España y son intocables

(Texto enviado a las 12:58; 239palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Robles dice que el CNI hizo en Ceuta su labor y la compartió con fuerzas de seguridad

(Texto enviado a las 13:33; 465 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Robles achaca las llegadas a Ceuta a una autogestión de personas atraídas espontáneamente

(Texto enviado a las 13:52; 522 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El PP acusa al Gobierno de dejación de funciones en Ceuta y pregunta a Robles si dimitirá

(Texto enviado a las 14:01; 428 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Torres asume el mando único ante la crisis de Ceuta para coordinar once ministerios

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- La patronal CEOE pide ayudas directas y moratorias para apoyar a las empresas en Ceuta

(Texto enviado a las 13:41; 493 palabras)

- El CGPJ urge a Justicia a agilizar el protocolo de apoyo a Ceuta para casos urgentes

(Texto enviado a las 12:27; 243 palabras)

- Sanidad considera bajo el riesgo de infecciones para ceutíes pero moderado en migrantes

(Texto enviado a las 13:00; 587 palabras)

- Vivas pide al Gobierno que actúe de forma proporcional a la crisis: "Ceuta está en la UCI, pero se mantiene en pie y no se rinde"

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(Texto enviado a las 14:00; palabras)

DELITOS ODIO

Madrid - Casi 9.600 mensajes de odio detectados en redes en los días de la entrada masiva en Ceuta

(Texto enviado a las 10:36; 737 palabras)

VIOLENCIA SEXUAL

Palma - Detenido un entrenador de voleibol en Palma por violar a una menor de 15 años, que se quedó embarazada

(Texto enviado a las 11:42; 226 palabras)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Santiago de Compostela - El narcotráfico no descansa en agosto: "Es la mayor amenaza a nuestra seguridad". Carlos Alberto Fernández

(Texto enviado a las 9:40; 741 palabras)(Foto)

TRÁFICO MOTORISTAS

Barcelona - Sin chanclas y con guantes, los motoristas se preparan para la nueva normativa de la DGT. Dani Moya

(Texto enviado a las 9:15; 638 palabras) (Vídeo)

TURISMO ECLIPSE

Madrid - El eclipse solar aumentó un 25 % el gasto en el turismo rural, con zonas ocupadas al 100 %

(Texto enviado a las 9:06; 644 palabras)

HERENCIAS RENUNCIAS

Madrid - El miedo a deudas, impuestos y "líos" explica las 50.000 renuncias a herencias cada año. María Pachón

(Texto enviado a las 9:15; 638 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 8021943149)

SOCIEDAD INTERNET

Sevilla - 'Influencers', un fenómeno que 'muta' ante seguidores más exigentes. Roberto Ruiz Oliva

(Texto enviado a las 9:28; 792 palabras)

NOVEDADES EDITORIALES

Barcelona - De Doris Lessing a Javier Marías: las diez novedades imprescindibles de no ficción. Lara Malvesí

(Texto enviado a las 11:42; 536 palabras)

CARMEN CONESA (Entrevista)

Mérida - Carmen Conesa dice que el teatro surgió como elemento revolucionario para exigir derechos. Paloma Palomo

(Texto enviado a las 10:42; 483 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CINE ESTRENO

Madrid - El director Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem y Victoria Luengo hablan con EFE de 'El ser querido', película que se estrena este miércoles en salas y que cuenta la historia de un aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito.

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AGENDA INFORMATIVA

ECONOMÍA

16:30h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada de la ONU, Koldo Casla. Ministerio.

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17:00h.- Madrid.- MOVILIDAD ELÉCTRICA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene una reunión con representantes de la Asociación Empresarial de Movilidad Eléctrica (AEDIVE), en la sede del Ministerio.

18:00h.- Barcelona.- TURISMO KELLYS.- Las kellys, las limpiadoras de hoteles, se concentran para denunciar que soportan sobrecarga de trabajo, precariedad y enfermedades laborales y reclamar unas condiciones laborales dignas. Plaza Sant Jaume. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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SOCIEDAD

17:00h.- Bilbao.- FIESTAS BILBAO.- Representantes de PNV, encabezados por el presidente del partido, Aitor Esteban, participan en la Aste Nagusia de Bilbao haciendo turno en la 'txosna' de Gogorregi. Plaza Pío Baroja, Uribitarte / Abandoibarra. (Foto)

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CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Ciudad Rodrigo (Salamanca).- FERIA TEATRO.- Apertura de la 29 Feria de Teatro de Castilla y León en el municipio salmantino de Ciudad Rodrigo, que se convierte hasta el sábado en un gran mercado teatral, dentro y fuera de las salas. La jornada inicial incluye la función ‘Autorreverse’de Perigallo y el estreno absoluto de ‘Tente nublo’, de la Compañía Kike Arias. Teatro Nuevo Fernando Arrabal (Texto) (Foto) (Vídeo)

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18:00h.- Bilbao.- TOROS BILBAO.- Los toreros Antonio Ferrera y Damián Castaño protagonizan un mano a mano con toros de Dolores Aguirre en las Corridas Generales de Bilbao 2026. Plaza de Toros de Vista Alegre. (Texto) (Foto)

22:00h.- San Sebastián de los Reyes (Madrid).- ENCIERROS S.S. REYES.- Segundo encierro de las fiestas, con toros de la ganadería Hermanos García Jiménez. Salida desde los corrales de suelta. C/Cristo de los Remedios, 8.

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EFE

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