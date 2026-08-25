Sivera, tras su renovación: El Alavés me ha dado una confianza que no se compra con dinero

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Vitoria, 25 ago (EFE).- El portero y capitán del Deportivo Alavés, Antonio Sivera, indicó este martes, tras sellar su renovación con el conjunto vitoriano, que la confianza que le ha dado siempre el club albiazul “no se compra con dinero”.

El guardameta explicó en rueda de prensa que “estar tan a gusto en un sitio no es fácil” y destacó la protección del Alavés sobre él.

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Tras extender su vinculación hasta 2030, dejó claro que Vitoria era su primera opción porque se siente “parte del crecimiento del club” después de tantos años, pues cumple su décima temporada en la capital vasca.

"Hemos vivido muchos momentos maravillosos, otros no tan buenos y creo que nos sentimos parte de esta historia”, opinó y no se olvidó de Fernando Pacheco, del que aprendió en sus inicios.

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“Para mí era un sueño poder llegar algún día a ser como él en aquel momento, sentirme importante en el club y sentirme valorado”, recordó el portero alicantino, consciente de que está en el camino de poder ser una leyenda en el Alavés.

Tiene grabado a fuego el ascenso a Primera División y para él sería “maravilloso” llegar a jugar en competiciones europeas con el Glorioso.

Ya centrado en la actualidad, se mostró positivo respecto al inicio de campaña del equipo, aunque consciente de que “el objetivo es la permanencia”.

El portero estuvo acompañado por el director deportivo del club, Sergio Fernández, que le reclutó para el plantel vasco.

“Que hoy se haya convertido en uno de los grandes referentes de este equipo solo es producto de su compromiso, de su actitud y de su responsabilidad", dijo y añadió con rotundidad que es “uno de los mejores porteros de este país".

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Fernández se mostró orgulloso de “ver crecer a ese niño y convertirse en un referente”.

Destacó su capacidad de superación y agradeció el interés del futbolista de continuar en el Alavés. EFE

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