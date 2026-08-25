Sin Tchouaméni y con el ruido de la Fórmula 3 en Madring en entrenamiento del Real Madrid

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Madrid, 25 ago (EFE).- El Real Madrid llevó a cabo este martes su último entrenamiento de preparación de cara a la jornada aplazada de Liga ante la Real Sociedad, este miércoles en el Santiago Bernabéu (21:00 horas CEST, -2 GMT), sin la presencia del francés Aurelien Tchouaméni.

El centrocampista no saltó al césped junto al resto de sus compañeros disponibles durante los 15 minutos abiertos a la prensa, como sí hizo el pasado viernes, y continúa su puesta a punto tras llegar a la pretemporada con molestias.

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Y lo hizo en un entrenamiento marcado por el ruido de los monoplazas de Fórmula 3 en Madring, muy cercano a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en su segunda jornada de test dos semanas antes de que se dispute el Gran Premio de F1, F2 y F3.

Además de Tchouaméni, José Mourinho contó con las bajas de Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Eder Militao, Raúl Asencio, Thiago Pitarch y Endrick. Ninguno estará disponible contra la Real Sociedad.

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Un partido que supondrá la vuelta de Jose Mourinho al Santiago Bernabéu 13 años después de cerrar su primera etapa, que concluyó de forma convulsa y tensión interna y externa, con los aficionados.

Y el Real Madrid llega tras una victoria en el minuto 90, gracias al gol de Carlos Espí contra el Espanyol para sumar sus primeros tres puntos de la temporada. EFE

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