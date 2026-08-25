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Sin Tchouaméni y con el ruido de la Fórmula 3 en Madring en entrenamiento del Real Madrid

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Madrid, 25 ago (EFE).- El Real Madrid llevó a cabo este martes su último entrenamiento de preparación de cara a la jornada aplazada de Liga ante la Real Sociedad, este miércoles en el Santiago Bernabéu (21:00 horas CEST, -2 GMT), sin la presencia del francés Aurelien Tchouaméni.

El centrocampista no saltó al césped junto al resto de sus compañeros disponibles durante los 15 minutos abiertos a la prensa, como sí hizo el pasado viernes, y continúa su puesta a punto tras llegar a la pretemporada con molestias.

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Y lo hizo en un entrenamiento marcado por el ruido de los monoplazas de Fórmula 3 en Madring, muy cercano a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en su segunda jornada de test dos semanas antes de que se dispute el Gran Premio de F1, F2 y F3.

Además de Tchouaméni, José Mourinho contó con las bajas de Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Eder Militao, Raúl Asencio, Thiago Pitarch y Endrick. Ninguno estará disponible contra la Real Sociedad.

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Un partido que supondrá la vuelta de Jose Mourinho al Santiago Bernabéu 13 años después de cerrar su primera etapa, que concluyó de forma convulsa y tensión interna y externa, con los aficionados.

Y el Real Madrid llega tras una victoria en el minuto 90, gracias al gol de Carlos Espí contra el Espanyol para sumar sus primeros tres puntos de la temporada. EFE

(FOTO) (VÍDEO)

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