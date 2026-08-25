Robles insiste en que el CNI avisó el día 29 de julio de la entrada de migrantes a Ceuta

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Madrid, 25 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido este martes en el Congreso en que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó el día 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria para la entrada irregular a nado de migrantes desde Marruecos.

Robles ha dado estas explicaciones en su segunda intervención en el Congreso para informar de la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

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La mayoría de los grupos, que ya en su primera intervención le han preguntado por si hubo o no un informe previo del CNI, han insistido en ello después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya negado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que hubiera informe alguno que "atisbara" la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta. "¿Quién miente?", le han preguntado los diputados.

Robles ha indicado que los funcionarios del CNI, cuyos nombres no iba a revelar, informaron de esa convocatoria para entrar a nado "aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino". "No me corresponde a mí hablar del país vecino", ha afirmado Robles, quien ha añadido también que ellos sabrán "lo que han hecho y lo que no han hecho. No me corresponde a mí, ni lo voy a hacer", ha zanjado. EFE

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