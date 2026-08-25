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Robles avisa: que nadie ponga en duda que Ceuta y Melilla son España y son intocables

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Madrid, 25 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido este martes que Ceuta y Melilla son intocables, porque son España, y ha dejado claro que el Gobierno no consentirá que los valores de convivencia y tolerancia que representan las dos ciudades autónomas "se pongan en peligro o discusión desde ninguna perspectiva".

Robles ha abierto la ronda de comparecencias de ocho ministros que desfilarán por el Congreso de los Diputados para explicar la gestión del Ejecutivo en la crisis de Ceuta, a la que entre los 30 y 31 de julio entraron de formar irregular alrededor de 80.000 personas, según el Gobierno.

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Tras expresar su solidaridad con las familias del centenar de personas que perdieron la vida esos días al intentar llegar a Ceuta, la titular de Defensa ha pedido perdón a los ceutíes que puedan sentirse "abandonados o no suficientemente acompañados", pero les ha reiterado que el Gobierno no les abandonará.

La ministra ha recordado la obligación del Gobierno de asegurar el cumplimiento de la legalidad junto con la protección de los derechos humanos, y en este sentido ha sido tajante al subrayar que los hechos de julio ponen de manifiesto la "necesidad" de articular una política "integral y coordinada" en el ámbito de la Unión Europea que combine una gestión firme de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y las vidas de los migrantes". EFE

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