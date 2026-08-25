Robles achaca las llegadas a Ceuta a una autogestión de personas atraídas espontáneamente

Guardar

Madrid, 25 ago (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha atribuido la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos el día 30 a una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro por oportunidad y por mensajes en redes de una supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.

Esa es la conclusión de los expertos, ha explicado Robles en una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, la primera de un miembro del Gobierno para dar cuenta de su gestión ante la crisis migratoria de Ceuta.

PUBLICIDAD

La ministra ha detallado un informe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) que constata que la crisis pasó por tres fases "con límites a veces difusos", pero que "se corresponden a situaciones de características muy concretas".

La primera fase, que el informe denomina "de migración concentrada" comprende el periodo que va desde la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio que rechazaba la devolución de migrantes que lleguen a nado a España, hasta la mañana del día 30 de julio.

PUBLICIDAD

Unos días, según Robles, de preparación y ejecución del cruce por mar realizado por un número de migrantes de varios centenares que poco a poco se fue incrementando a miles.

En esta primera fase se evidencia un efecto llamada favorecido por una interpretación interesada de la sentencia del Supremo y por el mensaje que en redes se transmite de una supuesta disminución de efectivos policiales en el lado marroquí, como consecuencia de la celebración de la Fiesta del Trono, ha explicado.

PUBLICIDAD

En esta fase se detecta una gran actividad, especialmente en grupos de Facebook que estaban ya creados con anterioridad con la finalidad de organizar cruces a Ceuta, que trasladan una información eminentemente práctica sobre itinerarios, equipos, adquisición de trajes de neopreno y aletas, así como instrucciones para acceder.

En la segunda fase, denominada "de asalto masivo" y que se sitúa a partir de las 11:00 horas del día 30 de julio, varias decenas de miles de personas cruzaron la frontera "dominados por una sensación de urgencia", ya que el análisis de las imágenes evidencia que la inmensa mayoría no estaban preparados, no habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad.

PUBLICIDAD

Las páginas de Facebook -ha agregado Robles- dejan de ser accesibles y en su lugar proliferan otras de difusión rápida, sobre todo a través de TikTok, mediante informaciones e imágenes de personas pasando la frontera sin obstáculo alguno, mensajes reivindicativos sobre la 'marroquinidad' de Ceuta y Melilla, e imágenes que tratarían de evidenciar una inactividad de las autoridades fronterizas.

La tercera fase, "el retorno masivo a Marruecos", empieza paulatinamente en el ocaso del 30 de julio cuando un elevadísimo número de personas, aproximadamente el 90% de los que entraron, constatan que la situación en Ceuta es difícilmente sostenible.

PUBLICIDAD

Las narrativas en redes -ha continuado Robles- en este caso son de desencanto con acusaciones y amenazas a los musulmanes ceutíes de no haberles apoyado e incitaciones a realizar ciberataques a organismos españoles y propuestas de sabotajes contra el sistema de distribución eléctrica en Ceuta.

Robles ha señalado que a primeras horas del 1 de agosto tiene su máxima expresión el retorno voluntario "que todavía a fecha de hoy se sigue produciendo del examen de las redes e imágenes tomadas". EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)