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Prisión provisional para los dos detenidos por agredir a un guardia civil en Ceuta

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Ceuta, 25 ago (EFE).- Un juzgado ha decretado prisión provisional para los dos detenidos por estar presuntamente implicados en la agresión sufrida por un guardia civil fuera de servicio durante la madrugada del pasado domingo en Ceuta, después de que la Fiscalía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicitaran conjuntamente su ingreso en prisión.

En el incidente también estuvo implicado un menor de edad y, según ha informado la AUGC, a los hechos inicialmente investigados se suman ahora presuntos delitos de atentado contra agente de la autoridad, lesiones y resistencia a los policías nacionales que participaron en la detención.

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La decisión judicial se produce después de que el juicio rápido previsto inicialmente para ayer tuviera que ser aplazado a la espera de determinar la edad de los implicados. Todos ellos son migrantes que habrían entrado en Ceuta a finales del pasado mes de julio.

Los hechos ocurrieron cuando el guardia civil, que se encontraba fuera de servicio, fue abordado por un grupo de individuos en las inmediaciones de una gasolinera. Según el atestado policial, los presuntos agresores le habrían exigido dinero y, ante la negativa del agente, comenzaron a golpearlo reiteradamente antes de huir en dirección a la zona del puerto.

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La llegada de varios radiopatrullas permitió activar un dispositivo de búsqueda por los alrededores. El propio agente colaboró con los policías aportando información que facilitó la identificación de los sospechosos.

Los presuntos autores fueron finalmente localizados escondidos y al detectar la presencia policial varios emprendieron la huida a pie, aunque tres de ellos fueron alcanzados.

La situación procesal quedó inicialmente pendiente de establecer cuáles de los implicados eran mayores de edad, circunstancia que provocó el aplazamiento del juicio rápido previsto para la jornada del lunes.

Tras la decisión judicial, la AUGC ha destacado que tanto la Fiscalía como la organización profesional coincidieron en reclamar la prisión provisional para los dos detenidos mayores de edad. La asociación considera especialmente relevante que el procedimiento judicial contemple también los presuntos delitos cometidos durante la intervención policial que culminó con las detenciones.

La investigación continúa ahora su curso respecto a los distintos implicados, mientras el menor de edad queda sujeto al procedimiento correspondiente a su condición. EFE

jmr/bfv/jlg

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