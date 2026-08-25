Lo último sobre Ceuta: Robles y Marlaska contraponen sus versiones sobre el papel del CNI

Guardar

Madrid, 25 ago (EFE).- La reforma por el Gobierno de las leyes de extranjería y asilo, la asunción por parte de Ángel Víctor Torres del mando único y las versiones dadas por Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska en torno al papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) son los principales ejes de la actualidad de este martes en la crisis migratoria de Ceuta.

La comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso y la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante los medios tras la reunión del Consejo de Ministros han servido para conocer sus diferente versiones sobre el papel que jugó el CNI en las fechas previas a la llegada a Ceuta de decenas de miles de personas desde Marruecos.

PUBLICIDAD

Robles, ante la Comisión de Defensa del Congreso, ha asegurado que el CNI hizo en Ceuta la labor que le es "exigible" en relación con las entradas irregulares de migrantes y la compartió y analizó con las fuerzas de seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno en esa ciudad autónoma.

Poco después, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el primero tras la crisis migratoria, Marlaska ha vuelto a subrayar que no hay ningún informe que "atisbara" la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, pues de haber "vislumbrado" esta situación se habrían tomado "por sentido común" todas las medidas extraordinarias y excepcionales necesarias.

PUBLICIDAD

Más tarde, aún en su comparecencia en el Congreso, Robles ha sido preguntada por los diputados en torno a las dos versiones del papel del CNI. Ante esas preguntas ("¿Quién miente?", le ha cuestionado la portavoz del PP, Ester Muñoz) Robles ha insistido en que este organismo avisó el día 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria para la entrada irregular a nado de migrantes desde Marruecos.

Más allá de lo relativo a los servicios de inteligencia, Robles ha reconocido que se ha llegado tarde en Ceuta, "porque la gente está sufriendo", y ha admitido que "algo se habrá hecho mal", por lo que ha pedido disculpas a los ciudadanos ceutíes.

PUBLICIDAD

Robles ha atribuido la llegada masiva de migrantes a "una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro por oportunidad y por mensajes en redes de una supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras" y ha dejado caer que detrás de esta situación puede haber actores interesados en desestabilizar España y la Unión Europea (UE).

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reiterado que "Ceuta y Melilla son España" después de que un ministro marroquí evocara la "liberación de las ciudades ocupadas en el océano Atlántico" durante una ceremonia presidida por el rey Mohamed VI.

PUBLICIDAD

"Ceuta y Melilla son España; son nuestra frontera sur y también la de Europa; nada que añadir", ha manifestado Saiz.

En la misma línea, Margarita Robles ha advertido de que el Gobierno no consentirá que los valores de convivencia y tolerancia que representan las ciudades autónomas "se pongan en peligro o discusión desde ninguna perspectiva".

PUBLICIDAD

El Gobierno ha dado luz verde a los anteproyectos de ley de asilo y de reforma de la ley de extranjería con un "enfoque garantista" de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y con el objetivo de responder mejor a la "nueva realidad del fenómeno migratorio".

En la misma reunión, el Ejecutivo ha declarado la 'situación de interés para la seguridad nacional' en Ceuta, con lo que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único a través de un órgano que coordinará a once ministerios con la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

En sus primeras declaraciones tras asumir el mando, Torres ha afirmado que la prioridad es la "devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores", respetando el ordenamiento jurídico.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que la ciudad se encuentra “en la UCI” y ha reclamado al Gobierno que actúe “de manera proporcional” a la gravedad de una crisis que, a su juicio, sigue afectando a la seguridad, los servicios públicos, la economía y la convivencia.

PUBLICIDAD

La patronal CEOE ha subrayado su apoyo a Ceuta, donde celebrará el 9 de septiembre la próxima reunión de sus órganos de gobierno, y ha urgido a poner en marcha medidas como ayudas directas o moratorias y aplazamientos en obligaciones con la Administración.

En el ámbito judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reiterado al Ministerio de Justicia la necesidad de convocar la Comisión Mixta para ratificar el protocolo de medidas de apoyo y refuerzo a la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha anunciado que el Ministerio amplía tres meses desde finales de agosto el horizonte de planificación del refuerzo sanitario en Ceuta.

Mientras tanto, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) considera bajo el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas en Ceuta para la población ceutí, pero lo eleva a moderado para los migrantes debido a las condiciones de hacinamiento y calle en las que viven. EFE

(foto)