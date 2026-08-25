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Las dos orcas y los cuatro delfines de Marineland serán transportados a España "en breve"

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París, 25 ago (EFE).- Las dos orcas y los cuatro delfines que están todavía en el centro acuático francés de Marineland de Antibes, cerrado desde hace un año y medio, serán transportados en avión a España "próximamente", informaron este martes a EFE portavoces del centro.

Estas mismas fuentes añadieron que el traslado de las dos orcas (wiki, de 24 años y keijo, de 11) es "más complejo", debido a su tamaño y peso, pero aclararon que los planes del parque pasan por su traslado al Loro Parque de Tenerife, en las Islas Canarias.

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Los cuatro delfines, por su parte, viajarán a Valencia, también en una fecha próxima aún por confirmar.

Los seis cetáceos partirán desde el área de carga del aeropuerto de Niza, como los ocho delfines que salieron a finales de julio con destino al parque Selwo Marina de Benalmádena, en Málaga (España) en medio de la polémica.

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Precisamente, hoy se supo que esos ocho delfines no regresarán finalmente a Francia, al zoo de Beauval (centro), que descartó la creación de un centro de investigación al servicio de su conservación.

Las dos orcas y los cuatro delfines que siguen en Marineland, que tuvo que cerrar sus puertas por la ley sobre el bienestar animal aprobada por el Gobierno francés en 2021, siguen siendo alimentados con varios kilos de pescado al día y cuidados diariamente por "una veintena" de personas, detallaron las fuentes de Marineland.

Las sucesivas olas de calor que han golpeado Francia no han tenido un impacto en la salud de los cetáceos, aseguraron las fuentes del parque acuático, que recordó que la temperatura del agua es regulable.

En su época dorada, Marineland Antibes (propiedad de la española Parques Reunidos) estuvo considerado el parque acuático mayor de Europa, pero se vio forzado a cerrar a comienzos de 2025 precisamente por la entrada en vigor de la norma del bienestar animal que vetaba los espectáculos con mamíferos. EFE

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