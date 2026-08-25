Greenpeace pide actuar urgente para que las cenizas de los incendios no lleguen a los ríos

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Madrid, 25 ago (EFE).- Greenpeace ha pedido a los municipios afectados por los grandes incendios forestales que comiencen a planificar actuaciones de emergencia para estabilizar los terrenos quemados y evitar que las próximas lluvias arrastren cenizas, sedimentos y otros contaminantes hacia ríos, embalses y acuíferos.

La organización ecologista ha alertado de que las precipitaciones posteriores a los incendios pueden comprometer la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, afectar al abastecimiento de distintos municipios y generar daños en los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad.

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Greenpeace ha reclamado que, tras la extinción de las llamas, se prioricen medidas para frenar la erosión y conservar el suelo, especialmente en laderas y zonas de fuerte pendiente. Entre ellas, destaca la aplicación de acolchados, así como la instalación de fajinas, diques y barreras de troncos y ramas para retener sedimentos.

“Es imprescindible una respuesta inmediata y especializada que actúe en las primeras semanas tras el incendio”, ha señalado la responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla, quien ha advertido de que las primeras lluvias intensas concentran el mayor riesgo de pérdida de suelo y arrastre de cenizas.

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La organización reclama protocolos de respuesta rápida y una coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno central para identificar las zonas de mayor riesgo y ejecutar las actuaciones antes de las primeras precipitaciones intensas. EFE