España prepara en Sierra Nevada los Mundiales y Europeos de ciclismo

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Redacción Deportes, 25 ago (EFE).- La selección española femenina de ciclismo en carretera afrontará en las próximas semanas los dos grandes objetivos internacionales de la temporada, los Campeonatos del Mundo de Montreal (Canadá) y de Europa de Liubliana (Eslovenia), con una concentración de dos semanas en Sierra Nevada en la que participarán once ciclistas de las categorías élite, sub-23 y júnior.

El combinado dirigido por Gema Pascual permanecerá concentrado en la estación granadina entre el 29 de agosto y el 12 de septiembre, en una fase de preparación que tendrá como principal referente a Mavi García, medallista de bronce en la prueba en ruta élite de los Mundiales de Kigali 2025.

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La ciclista balear, que entonces completó el podio por detrás de la canadiense Magdeleine Vallières Mill y la neozelandesa Niamh Fisher-Black, volverá a ser una de las principales bazas españolas.

Junto a García se concentrarán las sub-23 Leyre Almena, Ayala Serrano, Celia Torres y Maier Olano, además de las júnior Lidia Castro, Ane Zubeldia, Aitana Gutiérrez, Lluna Jiménez, Gemma Toledo y Naxara Odriozola, según la convocatoria de la Real Federación Española de Ciclismo.

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El primer gran objetivo será el Mundial de Montreal, que se celebrará del 20 al 27 de septiembre, con la prueba en ruta femenina élite prevista para el 26 de septiembre. Después llegará el Europeo de Liubliana, del 2 al 7 de octubre, cuya carrera en ruta élite femenina se disputará el 3 de octubre.

España afrontará así un tramo decisivo del calendario con la referencia del bronce mundial de García y el objetivo de volver a situarse entre las protagonistas. EFE

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