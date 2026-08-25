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Elma Saiz regresará este miércoles a Ceuta para seguir la situación migratoria

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Ceuta, 25 ago (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tiene previsto regresar este miércoles a Ceuta para hacer seguimiento de la situación migratoria y de los trabajos que desarrolla su departamento para ampliar los recursos temporales de estancia y acogida ante la elevada presencia de migrantes en la ciudad.

La visita se producirá apenas nueve días después de su anterior desplazamiento a Ceuta, el pasado 17 de agosto, cuando Saiz se reunió con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y anunció un dispositivo extraordinario para habilitar cuatro espacios con una capacidad inicial de 1.500 plazas.

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Desde entonces, el Ministerio ha continuado trabajando en la puesta en marcha y ampliación de estos recursos, con el objetivo de disponer de más plazas temporales que permitan atender a las personas que todavía permanecen en distintos puntos de la ciudad y evitar que la falta de alojamiento agrave la situación humanitaria.

El departamento que dirige Saiz mantiene abierta la búsqueda y adecuación de nuevos espacios para incrementar la capacidad de estancia temporal. La intención es contar con los recursos necesarios para poder dar cabida a todos los migrantes que precisen atención, en función de cómo evolucione la situación en Ceuta, según ha comunicado su departamento.

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En su anterior visita, la ministra anunció cuatro ubicaciones para este dispositivo: el aparcamiento del Embolsamiento, en Loma Colmenar, cedido por la Ciudad; las instalaciones de La Hípica; el antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería, y el espacio del Guano, estos tres últimos de titularidad estatal.

El Ejército de Tierra comenzó posteriormente a instalar campamentos temporales dentro de este despliegue extraordinario, con especial atención a los solicitantes de protección internacional. Una de las principales instalaciones, situada junto al hospital, dispone de capacidad para más de un millar de personas.

La nueva visita de Saiz servirá para evaluar sobre el terreno la evolución del dispositivo y las necesidades que hayan surgido desde su anterior desplazamiento, así como para avanzar en la ampliación de los recursos de acogida.

Saiz regresará a la ciudad en una semana en la que el Gobierno ha reforzado su presencia institucional para abordar la crisis migratoria. La ministra tiene además previsto comparecer el próximo viernes, 28 de agosto, en el Congreso para explicar las actuaciones desarrolladas por su departamento. EFE

jmr/vg/ram

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