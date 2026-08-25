El Gobierno responde a Marruecos que "Ceuta y Melilla son España"

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Madrid, 25 ago (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reiterado que "Ceuta y Melilla son España" después de que un ministro marroquí evocara la "liberación de las ciudades ocupadas en el Océano Atlántico" durante una ceremonia presidida por el rey Mohamed VI.

"Ceuta y Melilla son España; son nuestra frontera sur y también la de Europa; nada que añadir", ha manifestado Saiz tras ser preguntada por esas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

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En esta ocasión ha sido el ministro de Asuntos Religiosos e Islámicos, Ahmed Tawfiq, quien ha hecho referencia a las "ciudades ocupadas", durante la ceremonia religiosa organizada en el Palacio Real de Rabat con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, una de las principales celebraciones de la tradición musulmana.

Era la primera vez que Mohamed VI aparecía en público desde la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta desde Marruecos. EFE