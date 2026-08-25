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El Gobierno aprueba el 'mando único' en Ceuta para "priorizar" la "devolución y repatriación" de los inmigrantes

25/08/2026 (I-D) El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 25 de agosto una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de Extranjería con el objetivo de adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
25/08/2026 (I-D) El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 25 de agosto una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de Extranjería con el objetivo de adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El Gobierno ha aprobado este martes el 'mando único' en Ceuta por la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma, bajo la supervisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y cuya prioridad será la "devolución y repatriación" de los inmigrantes que entraron de forma masiva, tanto mayores como menores de edad, pero atendiendo a la legalidad y los derechos humanos.

La decisión llega después de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional presidida por el presidente Pedro Sánchez donde se ha abordado la 'situación de interés para la seguridad nacional' en Ceuta tras la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que por primera vez el Gobierno va a constituir una "autoridad funcional" --conocida como 'mando único'-- liderada por el ministro Ángel Víctor Torres para "reforzar la coordinación" entre todas las autoridades y administraciones implicadas. Se trata, según Saiz, de una "nueva fase" en Ceuta para responder a la crisis.

Además, el 'mando único' contará con un órgano colegiado en el que estarán representados la ciudad autónoma con su presidente, Juan Jesús Vivas, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además del departamento de Seguridad Nacional y once ministerios implicados en la gestión de la crisis migratoria.

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En este contexto, Saiz ha indicado que "Ceuta es hoy el corazón de España" y que el Gobierno español "ha estado, está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta".

La ministra, que ha puesto en valor la figura de Torres por su experiencia al frente del Gobierno de Canarias, ha afirmado que la situación de la ciudad autónoma es "extraordinaria" por lo que requiere también de "una respuesta extraordinaria" que ha ido desplegándose "en distintas fases, desde la seguridad y el control de la situación, la coordinación, la colaboración entre Administraciones hasta la atención humanitaria".

"DEVOLUCIÓN Y REPATRIACIÓN"

Por su parte, Torres ha argumentado en la primera fase de respuesta a la crisis volvieron entre "24 y 48 horas" a Marruecos el 90-95% de las más de 70.000 personas migrantes que entraron el 30 y 31 de julio a Ceuta.

A su juicio, fue una "actuación acertada que dio resultado", pero ahora el Gobierno inicia una segunda fase para todos aquellos que no volvieron a su país de origen. Para el ministro, la prioridad está en la "devolución y repatriación de la mayor cantidad de personas", tanto mayores como menores de edad, pero siempre respetando el ordenamiento jurídico y los derechos humanos, y teniendo en cuenta que la "regulación es distinta".

"La prioridad del Gobierno de España es la devolución pero hay que hacerlo teniendo en cuenta que si hablemos de menores, reagrupación familiar y con procesos que establece el orden internacional", ha dicho.

Torres ha insistido en filiar a las personas, que "tienen sus derechos" y a las que hay que otorgarles espacios necesarios, a la vez que ha recordado que con los menores de edad la prioridad también es que "sean devueltos" garantizando eso sí el derecho superior del menor.

El ministro ha insistido en concertar espacios habilitados en Ceuta, Melilla o Canarias porque la llegada de migrantes puede "volver a repetirse". Además, ha precisado que de la ciudad autónoma están saliendo cien personas "cada día" y "no están entrando prácticamente muy pocos".

Así, Torres ha afirmado además que ha pedido comparecer el jueves en la Comisión de Seguridad Nacional y se desplazará a Ceuta para mantener reuniones distintas reuniones de trabajo.

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