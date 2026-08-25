El escolta dominicano Jassel Pérez, nuevo fichaje del FIATC Girona

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Girona, 25 ago (EFE).- El escolta dominicano Jassel Pérez se ha convertido este martes en nuevo jugador del FIATC Girona, que le ha hecho un contrato para las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club catalán.

Pérez, de 24 años y 1,90 metros, llegará a Fontajau justo después de proclamarse campeón de la liga de Puerto Rico con la camiseta de los Vaqueros de Bayamón.

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Allí ha promediado 21,4 puntos, 4 rebotes y 3,3 asistencias por partido en la fase regular y 18,9 puntos, 5,3 rebotes y 4,4 asistencias en las eliminatorias al título.

La temporada pasada jugó primero en la Primera Federación con el Grupo Alega Cantabria (15,1 puntos, 4,1 rebotes y 3,3 asistencias) y desde diciembre en la Liga Endesa con el Coviran Granada, con el que disputó 23 partidos y promedió 11,3 puntos y 3,8 rebotes.

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Jassel Pérez es "una pieza necesaria" que "encaja perfectamente" en el estilo del FIATC Girona, según ha asegurado su director deportivo, Fernando San Emeterio en unas declaraciones distribuidas por el club catalán.

"Tiene un talento natural y una exuberancia física que le hace diferencial a campo abierto, sobre todo en el momento de atacar el aro. También es capaz de defender muy bien porque es muy proactivo", ha añadido.

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San Emeterio también ha afirmado que el nuevo fichaje es "un jugador en clara progresión" que ha evolucionado en los dos últimos años y que es "muy humilde" y tiene "hambre de crecer y competir". EFE

asm/gmh/og