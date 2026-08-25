El director deportivo del Sevilla admite que el traspaso del suizo Vargas "está cerca"

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Sevilla, 25 ago (EFE).- El director deportivo del Sevilla, José Ignacio Navarro, admitió este martes que el traspaso del extremo internacional suizo Rubén Vargas "está cerca" y que el futbolista no jugó el sábado en Bilbao para evitar que "una posible lesión diese al traste con las negociaciones" que se mantienen con los posibles compradores.

En rueda de prensa, Navarro no ha confirmado ni desmentido que esas "conversaciones avanzadas" sean con el Olympiakos griego, como sí admiten otras fuentes del club sevillista, y advirtió de que "hasta que no se materialice el traspaso, no se puede asegurar nada", ya que "se está valorando su venta, pero aún puede quedarse".

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Esta situación, según el técnico sevillano, viene derivada del "problema de disputar tres jornadas" ligueras "con el mercado abierto" y podría afectar también al centrocampista francés Lucien Agoumé, al que calificó como "un gran jugador" que, "mientras el mercado esté abierto, puede salir".

Tras recordar que Agoumé "fue capitán de Francia sub-21 en la Eurocopa y ha pasado por grandes clubes", indicó que el medio galo sí ha sido titular en las dos primeras jornadas porque "se trata de una situación distinta", ya que "se ha producido algún acercamiento" para ficharlo, "pero no ha existido una oferta concreta" como con Vargas.

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José Ignacio Navarro también afirmó que cree estar "trabajando en buena línea", pues hasta ahora "se han producido ocho incorporaciones y se pueden dar más operaciones, tanto de entrada como de salida", con "la idea de hacer una plantilla competitiva" de "entre 20 y 22 jugadores profesionales más los futbolistas con licencia del Sevilla Atlético" que ya están "en la dinámica del primer equipo".

El director deportivo sevillista reconoció que "hay pendiente trabajo en todas las líneas de aquí al 1 de septiembre" y subrayó que trabaja "con el objetivo de no sufrir esta temporada" y en "contacto continuo con el entrenador", Luis García Plaza, con quien está "de acuerdo en los puestos" que deben "reforzar todavía".

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Aunque el Sevilla, "a día de hoy, tiene capacidad para realizar inscripciones", Navarro admitió que el club debería "seguir generando límite salarial a través de las salidas de algunos futbolistas", como los dos descartes que se entrenan en solitario, el lateral zurdo Adrià Pedrosa y el central portugués Fabio Cardoso.

Del futbolista catalán, dijo que "se dialogará con cualquier club que se interese por él", como ha hecho en las últimas horas el Rayo Vallecano, y sobre el zaguero luso comentó que "es un grandísimo profesional y gran persona, que está trabajando intensamente para cuando le llegue la oportunidad de ir a otro club". EFE

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(Foto) (Vídeo)