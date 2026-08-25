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El BBVA Open Internacional de Valencia contará con un top-5 de nivel internacional

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Valencia, 25 ago (EFE).- La quinta edición del BBVA Open Internacional de Valencia como torneo WTA 125, que se celebrará en el Sporting Club de Tenis del 13 al 20 de septiembre, reunirá en el cuadro principal un destacado grupo de jugadoras, encabezado por un top 5 de relevancia internacional y con una notable presencia española.

La competición, que nació en 2021 dentro del circuito ITF y es el único torneo WTA que se disputa históricamente en la Comunitat Valenciana, se disputa sobre tierra batida al aire libre y cuenta con 115.000 dólares en premios.

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La cabeza de serie número uno es Oksana Selekhmeteva, de 23 años, que este 2026 ha pasado a representar a España tras haber sumado dos títulos WTA 125 en 2025 (San Sebastián y Rovereto). Le sigue Veronika Erjavec, número uno eslovena y ganadora este mismo año del WTA 125 de Huzhou, una jugadora en plena progresión tras firmar su mejor ranking histórico en 2026.

En tercera posición aparece la austriaca Julia Grabher, exnúmero 54 del mundo y bicampeona WTA 125 (Bari 2022 y Florianópolis 2025), con experiencia en cuadros de Grand Slam.

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Completa el cuarto puesto la polaca Katarzyna Kawa, que llega en gran forma tras proclamarse campeona del WTA 125 de Modena y del propio Huzhou en 2026, y cierra el top-5 la española Marina Bassols Ribera, subcampeona de este torneo en 2023 y campeona en 2022 del Open Ciudad de Valencia, que aspira a hacer valer su condición de local.

Junto a Bassols Ribera, el torneo confirma dentro del top 10 a dos españolas más: Andrea Lázaro García, en la séptima posición, y Leyre Romero Gormaz, en la octava, flamante campeona en 2026 del WTA 125 de Foggia.

Su presencia consolida a Valencia como una de las citas con mayor peso español del calendario WTA 125, con hasta nueve tenistas nacionales en el cuadro principal, entre ellas Guiomar Maristany Zuleta de Reales, Ángela Fita Boluda, Irene Burillo, Ane Mintegi del Olmo y Ariana Geerlings.

En el apartado internacional figura también un nombre con historia propia en esta cita: la italiana Martina Trevisan, semifinalista de Roland Garros en 2022 y ganadora de la primera edición del torneo valenciano en 2021, cuando aún se disputaba en el circuito ITF.

La directora del torneo, Anabel Medina, señaló en declaracioes facilitadas por el torneo que "tener a un top 5 de este nivel, con jugadoras que han ganado títulos WTA 125 esta misma temporada, confirma que Valencia se ha ganado un lugar entre las citas más competitivas del circuito. Y que cuatro españolas estén entre las diez primeras es una gran noticia para nuestro tenis". EFE

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