El Barcelona-Real Madrid de Liga F se disputará en el Spotify Camp Nou

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Barcelona, 25 ago (EFE).- El Barcelona-Real Madrid, de la sexta jornada de la Liga F Moeve, se disputará en el Spotify Camp Nou, según ha confirmado este martes la Liga Profesional de Fútbol Femenino.

Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten en el templo azulgrana. La primera fue el 5-2 logrado por el Barcelona en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2021-22. Y la segunda fue el 6-0 de la pasada temporada, también en el partido de vuelta de esa misma ronda de la máxima competición continental.

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El próximo clásico será, por tanto, el primero que ambos equipos disputen en el Spotify Camp Nou en Liga F.

La decisión responde a la intención del club azulgrana, desde la llegada de la directiva encabezada por Joan Laporta, de trasladar los partidos de mayor atractivo a recintos de mayor capacidad.

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Así ocurrió durante tres temporadas consecutivas (2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026), con los clásicos ligueros disputados en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, y ahora sucederá por sexta vez, en esta ocasión en el Spotify Camp Nou, y con el horario del encuentro todavía pendiente de confirmación. EFE

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