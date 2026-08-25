El Alavés busca una cesión para Owono

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Vitoria, 25 ago (EFE).- El Deportivo Alavés busca una cesión para Jesús Owono y se quedará con Adrián Rodríguez como portero suplente de Antonio Sivera en la presente temporada.

El director deportivo del club vasco, Sergio Fernández, confirmó esta situación este martes. Se trata de una decisión que se dejó entrever en las dos primeras convocatorias de la campaña, en las que no entró el portero donostiarra, que vivirá su segunda cesión consecutiva.

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El portavoz albiazul también admitió que el club quiere mantener al canterano Selu Diallo después de un año prestado en la Cultural Leonesa.

“Selu Diallo es un fantástico jugador y nos gustaría poder contar con él porque hay una química con el entrenador que nos ayudaría a sacar lo mejor del jugador”, señaló Sergio Fernández.

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Preguntado por el interés de algunos equipos por jugadores como Lucas Boyé o Antonio Blanco, dijo que prefiere no coger el teléfono a los que preguntan por ellos porque quieren retenerlos, aunque desveló que no ha habido una oferta firme.

Fernández manifestó que la temporada tendrá “una dificultad máxima” porque grandes equipos se han reforzado y apeló a la unidad del alavesismo “para ser capaces de llevar este proyecto” a donde todos quieren. EFE

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