Dos detenidos en Granada por robar y amenazar a un hombre con discapacidad y sin hogar

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Granada, 25 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos hombres, ambos con numerosos antecedentes, acusados de robar, extorsionar y amenazar a una persona con discapacidad sin hogar a la que llegaron a exigir un pago mensual.

Según ha informado este cuerpo armado, los detenidos son dos hombres de 46 y 32 años acusados de robo con violencia e intimidación y extorsión a otro de 54, una persona con discapacidad física que denunció que llevaba sufriendo amenazas y acoso desde el mes de junio.

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Los detenidos le habían abordado de manera repetida por la calle para robarle y le exigían un pago de dinero periódico, para lo que le pusieron una navaja en el cuello.

Lo hicieron sabiendo que, por su discapacidad, no tenía posibilidad de huir.

La víctima, una persona sin hogar, denunció en junio que sufría extorsión por parte de tres hombres asentados en el distrito norte de Granada que, además de robarle, lo amenazaban y se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad.

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El hombre interpuso tres denuncias sobre las diferentes situaciones sufridas en plena calle, lo que permitió identificar a los implicados que fueron localizados y detenidos por la Policía Nacional.

Tras pasar a disposición judicial, el más joven, un hombre de 32 años acusado de usar un arma blanca en las amenazas, ya ha ingresado en prisión mientras el otro ha quedado en libertad con cargos. EFE

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