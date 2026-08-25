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Darín presentará en San Sebastián 'Lo dejamos acá', del argentino Hernán Goldfrid

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San Sebastián, 25 ago (EFE).- El actor argentino Ricardo Darín, imagen del cartel del 74 Festival de Cine de San Sebastián, presentará en esta edición del certamen donostiarra, en premier mundial, la película 'Lo dejamos acá', de su compatriota Hernán Goldfrid.

El filme, que Darín protagoniza junto Diego Peretti, formará parte del programa Otras Actividades del Zinemaldia, y es un homenaje del festival al intérprete al que concedió su máximo galardón honorífico, el Premio Donostia, en 2017.

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El largometraje, que llegará a Netflix el 16 de octubre, sigue a un psicoanalista pragmático (Darín) que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Peretti) llega a su consulta, explica el certamen en una nota.

Darín (Buenos Aires, 1957), una de las figuras más prestigiosas del cine latinoamericano y mundial de las últimas décadas, es desde hace 20 años un rostro habitual del Festival.

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Por su parte, Hernán Goldfrid (Buenos Aires, 1979) debutó en el largometraje en 2009 con la comedia romántica 'Música en espera', y posteriormente, dirigió el thriller 'Tesis sobre un homicidio' (2013), protagonizado también por Ricardo Darín, que superó el millón de espectadores en Argentina.

Entre 2016 y 2023, el realizador argentino dirigió las tres temporadas de la serie 'El jardín de bronce', nominada en 2020 al Emmy Internacional a Mejor serie dramática. Y en 2025, firmó además varios episodios de 'Atrapados', adaptación de la novela 'Caught', de Harlan Coben. EFE

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