Condenada a seis años y medio de cárcel por intentar viajar a Rumanía con dos kilos de cocaína y cinco de cannabis

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la condena a seis años y medio de prisión impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia a una mujer que intentó viajar a Bucarest, capital de Rumanía, con más de dos kilos de cocaína y cinco kilos de cannabis.

La droga fue intervenida el 10 de julio del pasado año, después de que la maleta que la condenada había facturado se hubiera quedado atascada en la cinta de equipajes, la Guardia Civil la pasara por la máquina de rayos x y la abriera, según ha informado el TSJCV en un comunicado.

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Dentro había 2,5 kilos de cocaína y 6,2 de cannabis que, una vez realizados los correspondientes análisis, arrojaron un peso neto de 2.012 gramos y 4.992, respectivamente, de ambas sustancias. La mujer fue arrestada ocho días más tarde, cuando regresó a España y reclamó la propiedad de la maleta.

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia la condenó a seis años y medio de prisión y al pago de una multa de 100.000 euros como autora de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y con agravación de notoria importancia.

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La defensa recurrió esa sentencia, dictada el pasado 18 de febrero, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ha desestimado ahora íntegramente, en una resolución fechada este 7 de julio, el recurso de apelación.

Los magistrados del alto tribunal valenciano descartan que se produjera una ruptura de la cadena de custodia de la droga aprehendida, como argumentaba la apelante.

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Igualmente, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechaza que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de la penada, que alegaba que desconocía el contenido de la maleta que ella misma había facturado sin ropa ni otros enseres personales, y cuya devolución reclamó al volver a España el 18 de julio de 2025. La sentencia de apelación no es firme y puede ser recurrida en casación a su vez ante el Tribunal Supremo.