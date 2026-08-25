Caetano Horta y Rodrigo Conde, a semifinales de doble scull

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Redacción deportes, 25 ago (EFE).- Caetano Horta (Club de Mar de Noia) y Rodrigo Conde (Remo Miño), subcampeones continentales en doble scull, se clasificaron para las semifinales de los Mundiales de remo que se están disputando en Amsterdam (Países Bajos).

La embarcación española, con un crono de 6:48.57, fue segunda en su serie de cuartos de final, tras los británicos Matthew Haywood y Joshua Knight (6:46.16), con lo que sigue en la pugna por alcanzar la final.

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El cuatro sin de Jorge Flavio Knabe, Dennis Carradedo, Pau Sánchez y Eric Pastor fue sexto tras Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, China y Dinamarca, con lo que quedó abocado a la final C.

El cuádruple scull de Manel Belastegui, Igor Teixidor, Gonzalo García y Jordi Jofre fue cuarto tras Italia, China y Rumanía, y también progresó por tiempos. EFE

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