Cae una red que abrió cuentas bancarias y se hizo con 150 móviles con datos de 50 personas

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Madrid, 25 ago (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que con el uso de los datos de medio centenar de personas abrió cuentas bancarias, consiguió darse de alta en líneas telefónicas y se hizo con más de 150 móviles de alta gama para su posterior reventa.

En la operación, bautizada con el nombre de Sakosita, han sido detenidas siete personas en Madrid e Italia, e investigadas otras seis como presuntos integrantes del entramado acusados de pertenencia a organización criminal, acceso ilegal informático y estafa informática, según informa este martes la Dirección General de la Policía en un comunicado.

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Los integrantes del entramado accedían a las plataformas de una compañía de telecomunicaciones para conseguir los terminales sin tener que pagar por ellos con datos de otras personas para darse de alta.

Los afectados de este fraude habían mantenido relaciones con miembros de la red, algunos de ellos ancianos de incluso más de 100 años.

Con sus datos y una vez que manipulaban el software de venta online de terminales en las plataformas, la red lograba activar una orden de entrega de móviles sin haber abonado el mismo. Posteriormente, el entramado comerciaba con ellos.

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El presunto cabecilla del entramado ha sido localizado y detenido en Italia después de abandonar España al conocer que estaba siendo investigado, gracias a la coordinación con la policía italiana, que permitió localizarlo y detenerlo "apenas una hora después" de la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega a su nombre.

Las autoridades han practicado tres registros y entradas en Madrid, además de otros en Italia, donde han localizado documentación perteneciente a terceras personas, cerca de 13.000 euros en efectivo y dispositivos electrónicos. EFE

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