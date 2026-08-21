Un agosto atípico en la Blume: el calendario altera el silencio veraniego

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Ana Pérez Campos

Redacción Deportes, 21 ago (EFE).- El tradicional silencio que impera en agosto en la Residencia Joaquín Blume de Madrid, hogar de hasta 280 deportistas de alto nivel durante su preparación, se ha visto alterada este año por el calendario de varias disciplinas, que le ha devuelto el ritmo frenético de entrenamientos, como los Juegos Mediterráneos que comienzan hoy en Taranto (Italia).

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Está siendo un verano atípico, marcado por el sacrificio de los deportistas que ultiman su preparación para las citas clave de la temporada, como los Mediterráneos o los campeonatos internacionales de gimnasia; y por los trabajadores del recinto que los acompañan en la recta final.

El mes de julio, cuando llega el final de temporada, suele mostrar siempre el mismo guion: las habitaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) se vacían, la lavandería reduce su horario, el comedor ajusta los menús a servicios mínimos y los pasillos, habitualmente abarrotados, quedan sumergidos en una calma casi absoluta. El verano ordinario en la Blume es, por definición, un periodo de paréntesis.

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Sin embargo, este año se rompe con la costumbre. La celebración de los Juegos del Mediterráneo, del 21 de agosto al 3 de septiembre en Taranto, y la proximidad de otras grandes citas estivales han obligado a reestructurar el calendario de concentración de varias selecciones nacionales.

Esto genera un fuerte contraste entre el calor sofocante de la capital y la actividad incesante que se mantiene en los pabellones y salas de entrenamiento. Afrontar estas fechas exige también un reajuste mental.

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En el caso de la luchadora Lydia Pérez, la preparación ha incluido una estancia de alto nivel en el centro olímpico de Colorado Springs (Estados Unidos), tras un paso previo por su tierra natal para coger impulso.

"Pude cargar las pilas en Galicia aunque estaba entrenando y ahora aquí estoy disfrutando. La experiencia de estar entrenando en EE.UU. con chicas de nivel y ver que estás cerca de ellas es una motivación, hace que sea más fácil el camino. Voy con muchas ganas de buscar el oro en los Mediterráneos", señala a EFE.

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Aunque la cifra de deportistas haya bajado, la intensidad del trabajo no decrece. El comedor, que en pleno curso atiende a cientos de becados, alumnos y profesores del Instituto Ortega y Gasset, opera ahora a una escala reducida que favorece la interacción entre atletas de diferentes especialidades.

"Cambia y a la vez no cambia tanto, porque la rutina sigue siendo la misma: entrenar, volver, descansar y comer. Es un círculo que te sabes de sobra", explica a EFE la judoca Adriana Rodríguez sobre este ambiente estival.

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"Sí es verdad que dejas de ver a mucha gente que se ha ido a casa y el comedor, que siempre tiene unas colas tremendas, se ve más vacío. Pero entre nosotros, sin decirnos nada, nos apoyamos por estar aquí en pleno julio y agosto cuando la gente está en la playa. Nos reforzamos pensando que esto es normal y nos agarramos a eso para motivarnos", añade.

Ese cambio de dinámica se traslada de igual forma al personal de apoyo que sostiene el día a día del centro: limpieza, cocina, mantenimiento, recepción o servicios médicos adaptan sus turnos a una instalación menos concurrida, permitiendo una atención más individualizada hacia el deportista.

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Al reducirse el volumen de internos, la distancia entre ellos disminuye. "Al haber mucha menos gente y un ritmo de vida un poquito más bajo, la trabajadoras de cocina y limpieza están mucho menos agobiadas. Hay un trato muchísimo más cercano que da pie a tener conversaciones y a que nos conozcamos un poco más todos", destaca el judoca Daniel Nieto sobre la relación durante estas semanas.

La actividad veraniega en la Blume remite de forma gradual a medida que las distintas expediciones van poniendo rumbo a sus respectivas sedes de competición. Detrás quedan semanas de calor, preparación rigurosa y alianzas silenciosas entre deportistas que comparten el peaje de cambiar las vacaciones en la playa por la exigencia de la competición.

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A partir de septiembre, el CAR recuperará su masificación habitual y dará la bienvenida a la nueva promoción de becados. Sin embargo, las medallas que se disputen en las próximas semanas habrán comenzado a moldearse en la calma de un verano en la Blume. EFE

(foto)