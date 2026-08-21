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Trejo carga contra Presa: "Lo más digno es que den un paso al lado y salgan del club"

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Madrid, 21 ago (EFE).- El argentino Oscar Trejo, que durante diez temporadas vistió la camiseta del Rayo Vallecano, se mostró muy crítico con el presidente Raúl Martín Presa, del que dijo, contando con el resto de la directiva, que "no pueden seguir mintiendo de una forma que, a estas alturas, ya resulta más que evidente", y a los que pidió que "den un paso al lado y salgan del club".

La situación vivida en las últimas semanas con la retirada de la concesión de uso del Estadio de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid para acometer reformas que garanticen la seguridad y salubridad del recinto provocó el 'exilio' del equipo a Butarque, en Leganés, para su estreno como local ante el Alavés.

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Esa situación provocó el descontento de la afición rayista y se notó en las gradas de Butarque, que apenas contaron con 4.280 asistentes en las gradas.

Hace unos días, Jesús Diego Cota, uno de los ilustres veteranos y jugador con más partidos en la historia del equipo, criticó la gestión que está haciendo del club Raúl Martín Presa. Ahora, el siguiente ha sido Oscar Trejo, que se retiró la pasada temporada tras diez temporadas como jugador y tras disputar la final de la Liga Conferencia convertido en un ídolo de la afición.

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"Ya no se puede más. No pueden seguir jugando con la integridad y la confianza de la gente después de quince años. No pueden seguir mintiendo de una forma que, a estas alturas, ya resulta más que evidente. Jugadores, trabajadores у muchísima gente que ha estado siempre al lado del club ya no pueden más. Hay un límite, y ese límite se ha cruzado hace tiempo", dijo Trejo en su escrito en redes sociales.

"Por respeto a todos los que han trabajado, luchado y dejado parte de su vida por este equipo, lo más digno es que den un paso al lado y salgan del club de una vez", confesó.

"Dejen que el club pueda crecer, recuperar sus valores y volver a ser lo que siempre representó: un equipo humilde, trabajador y de barrio, construido con el esfuerzo, la ilusión y el amor que Vallecas y, sobre todo, su gente, siempre le han dado. El club no es de unos pocos. El club es de su gente. Y su gente ya no puede más y no los aguanta más", concluyó.

Durante su etapa como jugador, Trejo ha tenido diferentes desencuentros con Presa. Uno de los más sonados fue el 1 de octubre de 2023, cuando renunció a ser capitán del equipo.

"Son muchísimos los motivos pero el principal es no coincidir en la metodología ni en el trato a los trabajadores y aficionados”, dijo el argentino en su momento. EFE

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