Soleá Morente: "La música y la literatura son hermanas, tienen que ir siempre de la mano"

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Jaén, 21 ago (EFE)- La artista Soleá Morente ha afirmado que la creación musical está indisolublemente unida a la palabra escrita, asegurando que “la música está ligada a la literatura; el 50 % es la palabra y el 50 % la melodía. Son dos hermanas que tienen que ir siempre tomadas de la mano para apoyarse y hacer más fuerza”.

Así lo ha indicado en el marco del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ‘Poesía y flamenco’, que se celebra en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

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La cantante, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada (UGR), ha destacado el excelente momento que vive la lectura en la sociedad actual: “Estamos en un muy buen momento donde se está leyendo más que nunca. El hecho de leer siempre es un síntoma excelente, sea por moda o no”.

Ha señalado que en la actualidad se ha producido un cambio de paradigma en la industria musical. “Vivimos en una era donde la experimentación y la fusión del flamenco con otros géneros, que antes eran la vanguardia, ahora se han convertido en la tradición”, ha señalado en un comunicado remitido por la UNIA.

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Cuestionada sobre los debates en torno a la pureza y las fronteras de la innovación en el flamenco, la intérprete granadina asegura que la esencia de la música se conserva cuando existe verdad en la propuesta: “Trato de no ponerme límites, porque considero que la esencia se conserva si hay verdad y si la experimentación, la fusión o el mestizaje están hechos desde el amor y la honestidad”.

Respecto al impacto de la música española en el exterior, la ponente ha destacado a artistas contemporáneos como Rosalía, Kiki Morente o María José Llergo como ejemplos de la potencia del género para romper fronteras culturales. “El flamenco posee una fuerza inexplicable. En mis conciertos llevo una banda de rock, pop y electrónica, pero cuando canto un fandango o una alegría, la gente salta de una manera completamente diferente”, ha señalado.

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Morente ha agradecido a la UNIA su apuesta por celebrar encuentros que pongan en valor la relación entre las letras y la música.

“Que la universidad ponga sobre la mesa proyectos como este es para estar de enhorabuena. En la sede de Baeza hay un ambiente precioso con personas de todas las edades muy interesadas en este matrimonio entre el flamenco y la literatura. Me hace muy feliz participar en este evento”, ha concluido. EFE

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