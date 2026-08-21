Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Soleá Morente: "La música y la literatura son hermanas, tienen que ir siempre de la mano"

Guardar

Jaén, 21 ago (EFE)- La artista Soleá Morente ha afirmado que la creación musical está indisolublemente unida a la palabra escrita, asegurando que “la música está ligada a la literatura; el 50 % es la palabra y el 50 % la melodía. Son dos hermanas que tienen que ir siempre tomadas de la mano para apoyarse y hacer más fuerza”.

Así lo ha indicado en el marco del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ‘Poesía y flamenco’, que se celebra en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

PUBLICIDAD

La cantante, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada (UGR), ha destacado el excelente momento que vive la lectura en la sociedad actual: “Estamos en un muy buen momento donde se está leyendo más que nunca. El hecho de leer siempre es un síntoma excelente, sea por moda o no”.

Ha señalado que en la actualidad se ha producido un cambio de paradigma en la industria musical. “Vivimos en una era donde la experimentación y la fusión del flamenco con otros géneros, que antes eran la vanguardia, ahora se han convertido en la tradición”, ha señalado en un comunicado remitido por la UNIA.

PUBLICIDAD

Cuestionada sobre los debates en torno a la pureza y las fronteras de la innovación en el flamenco, la intérprete granadina asegura que la esencia de la música se conserva cuando existe verdad en la propuesta: “Trato de no ponerme límites, porque considero que la esencia se conserva si hay verdad y si la experimentación, la fusión o el mestizaje están hechos desde el amor y la honestidad”.

Respecto al impacto de la música española en el exterior, la ponente ha destacado a artistas contemporáneos como Rosalía, Kiki Morente o María José Llergo como ejemplos de la potencia del género para romper fronteras culturales. “El flamenco posee una fuerza inexplicable. En mis conciertos llevo una banda de rock, pop y electrónica, pero cuando canto un fandango o una alegría, la gente salta de una manera completamente diferente”, ha señalado.

Morente ha agradecido a la UNIA su apuesta por celebrar encuentros que pongan en valor la relación entre las letras y la música.

“Que la universidad ponga sobre la mesa proyectos como este es para estar de enhorabuena. En la sede de Baeza hay un ambiente precioso con personas de todas las edades muy interesadas en este matrimonio entre el flamenco y la literatura. Me hace muy feliz participar en este evento”, ha concluido. EFE

gd/vg/lml

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

La Guardia Civil confirmó mediante análisis de ADN que el propietario de una explotación del Segrià había reproducido ilegalmente la nectadiva, una nectarina patentada por la empresa francesa Agreo Selections Fruit, a través de injertos

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

La Policía Nacional ha detenido a los integrantes de dos grupos criminales que habrían ganado un beneficio de hasta 56.000 euros por un solo viaje

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Militares en Ceuta exigen una compensación económica equiparable a la de la Policía Nacional por las “extenuantes jornadas sin descanso”

Juan José Ebenezer, mecánico: “En los talleres recomendamos cosas para que los coches duren más kilómetros. Lo que más nos conviene es tener a los clientes contentos”

ECONOMÍA

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

DEPORTES

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

Primera rueda de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata