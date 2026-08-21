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Sociedad médica reclama una respuesta coordinada ante la presión asistencial en Ceuta

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Ceuta, 21 ago (EFE).- La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha ofrecido su colaboración a instituciones y profesionales sanitarios y sociales de Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad, marcada por la presión asistencial derivada de la crisis migratoria, y ha reclamado una respuesta coordinada.

Esta organización, presidida a nivel nacional por la doctora Pilar Rodríguez Ledo, ha remitido sendas cartas al Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma para poner a disposición de estas instituciones su experiencia científica y profesional.

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La SEMG plantea colaborar mediante asesoramiento técnico, formación de profesionales, elaboración o revisión de protocolos asistenciales e identificación de necesidades de personal, además de otras actuaciones que puedan contribuir a mejorar la respuesta sanitaria ante la situación que vive la ciudad.

La sociedad científica ha advertido especialmente del riesgo de que problemas de naturaleza social y humanitaria terminen trasladándose al sistema sanitario ante la falta de alternativas suficientes, generando una presión desproporcionada sobre los centros de salud, los servicios de urgencias y sus profesionales.

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Por ello, considera necesario reforzar la coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales, dotar de recursos suficientes a los dispositivos y establecer circuitos que permitan atender de forma ágil las necesidades existentes sin que toda la carga recaiga sobre el sistema sanitario.

"La respuesta a una situación de estas características debe combinar necesariamente humanidad, coordinación institucional, protección de las personas vulnerables y protección también de quienes las atienden", ha señalado Rodríguez Ledo, quien ha trasladado además el reconocimiento de la SEMG a los profesionales sanitarios y sociales de Ceuta por el esfuerzo que están realizando en un escenario de elevada carga asistencial y emocional.

Ingesa ha agradecido el ofrecimiento de la sociedad científica y ambas entidades han acordado mantener una reunión para concretar posibles vías de colaboración.

Entre ellas se contempla que, si el organismo sanitario formula una convocatoria oficial, la SEMG pueda difundirla entre sus asociados para que los médicos que voluntariamente estén interesados puedan prestar apoyo temporal en Ceuta.

Este ofrecimiento se produce en un momento de tensión entre parte del colectivo médico y la dirección de Ingesa a raíz de las denuncias públicas sobre las condiciones asistenciales en la ciudad.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha expresado su respaldo a los facultativos que han trasladado estas dificultades a los medios y ha advertido de que emprenderá acciones legales si se confirman amenazas, coacciones o represalias por sus declaraciones.

CESM sostiene que algunos profesionales habrían recibido advertencias sobre posibles medidas disciplinarias o consecuencias laborales por mantener contacto con los medios de comunicación y considera que cualquier presión de este tipo vulneraría sus derechos fundamentales.

La organización ha reclamado a Ingesa y al Ministerio de Sanidad que aclaren estas informaciones y garanticen que ningún médico será represaliado por expresar sus opiniones o denunciar deficiencias asistenciales.

Ingesa, por su parte, ha desmentido "categóricamente" que desde la Dirección del Área Sanitaria se haya amenazado, coaccionado o intimidado a trabajadores por expresar públicamente su opinión sobre la situación asistencial. EFE

jmr/vg/jlg

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