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Sevilla y Sporting acuerdan el traspaso de Kochorashvili, que ya está en España

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Sevilla, 21 ago (EFE).- El Sevilla y el Sporting Clube de Portugal han acordado el traspaso del centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili, que acaba de llegar a la capital andaluza y por quien los sevillistas abonarán 4 millones de euros, según han confirmado este viernes a EFE fuentes de la operación.

La misma fuente no descarta que el mediocentro viaje a Bilbao con el plantel que dirige Luis García Plaza, que mañana disputa en San Mamés su partido de la segunda jornada, incluso en el caso de que su ficha no haya sido aún tramitada ante LaLiga.

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Kochorashvili, de 27 años, había acordado previamente los términos de su contrato por cuatro temporadas con el Sevilla, que rubricará en cuanto supere el trámite del reconocimiento médico, a pesar de que la primera intención de los sevillistas era incorporarlo como cedido con una opción de compra.

El futbolista caucasiano, internacional absoluto en 26 ocasiones, conoce el fútbol español debido a que se formó en las canteras de Girona y Levante, club con el que debutó de manera fugaz en Primera división y de cuyo ascenso a la máxima categoría fue pieza clave en la temporada 24/25, antes de fichar por el Sporting Clube. EFE

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lhg/vg/og

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