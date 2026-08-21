Santos recurre a su experiencia copera, elimina a Macará y se medirá con Atlético Mineiro

Guardar

Ambato (Ecuador), 20 ago (EFE).- El Santos de Brasil recurrió este jueves a su experiencia copera para sacar un empate 0-0 en su visita al ecuatoriano Macará y, tras imponerse por 2-1 en el partido de ida, selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará al también brasileño Atlético Mineiro.

El planteamiento del técnico brasileño Alexi Stival 'Cuca' fue suficiente para impedir que el conjunto local impusiera su dominio en los 2.500 metros de altitud en los que se ubica la ciudad ecuatoriana de Ambato, donde se disputó el partido.

PUBLICIDAD

Santos fue el equipo que generó las ocasiones más peligrosas, con transiciones rápidas y criterio en su juego, aunque careció de puntería para superar al portero uruguayo Rodrigo Rodríguez.

Durante el primer tiempo, el conjunto brasileño apostó por una férrea propuesta defensiva para bloquear los intentos de los atacantes locales y recurrió al contraataque cada vez que encontró espacios en la defensa de Macará.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por 'Cuca' también buscó mantener la posesión del balón para llevar al cuadro ecuatoriano a la desesperación y al desorden.

En una de las pocas acciones ofensivas del conjunto brasileño, Willian Arão remató de cabeza en el minuto 60, pero el balón se escapó junto al vertical izquierdo.

PUBLICIDAD

Los goles de Gabriel Barbosa y Willian Arão en el partido de ida fueron suficientes para darle al Santos el pase a los cuartos de final.

El árbitro chileno Cristian Garay amonestó con tarjeta amarilla a Ronielson da Silva, del Santos, y a Denilson Bolaños, del Macará. EFE

(foto)