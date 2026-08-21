Muere un hombre en Daimiel (Ciudad Real) tras caerle encima una furgoneta que reparaba

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Madrid, 21 ago (EFE).- Un hombre de 36 años ha fallecido en la tarde de este jueves en Daimiel (Ciudad Real) tras caerle encima la furgoneta que estaba reparando, ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso se ha producido en una vía pública de la localidad ciudadrealeña, donde el hombre se encontraba reparando la furgoneta cuando esta ha caído sobre él por causas que no han trascendido. EFE

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