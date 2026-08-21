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Marta López llega a Taranto con "ilusión y confianza" de optar al oro en 54 kilos

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Jaén, 21 ago (EFE).-La boxeadora jiennense Marta López del Árbol afronta con "ilusión y confianza" los XX Juegos del Mediterráneo, donde competirá en la categoría de 54 kilos con el objetivo de luchar por una medalla en Taranto (Italia), sede de una cita que reunirá a más de 4.500 deportistas de 26 países.

“Voy muy animada y con muchas ganas de competir. Estoy ilusionada con estos Juegos y con ganas de hacerlo bien”, señaló Marta López, que forma parte de la selección española de boxeo, integrada por diez representantes.

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La competición de boxeo comenzará este sábado y se prolongará hasta el 25 de agosto. La jiennense afronta el campeonato después de una temporada en la que ha dado un importante paso adelante en el ámbito internacional y que le permite llegar a Italia con confianza.

“Los últimos resultados me han dado mucha confianza y ahora quiero aprovechar esta oportunidad. El objetivo es luchar por una medalla y voy a darlo todo encima del ring”, afirmó.

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Uno de sus grandes resultados de la temporada llegó en Debrecen (Hungría), donde alcanzó las rondas finales, ganó el oro y fue reconocida como mejor deportista femenina del torneo.

Posteriormente, en la primera prueba del circuito World Boxing de la Copa del Mundo, celebrada en Brasil, conquistó la medalla de bronce después de superar a algunas de las principales especialistas internacionales de su categoría.

“Hungría y Brasil fueron experiencias muy importantes para mí. Me han ayudado a crecer y a creer que puedo competir con las mejores”, explicó.

La preparación para Taranto comenzó en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, donde la selección española completó una exigente concentración antes de viajar a Italia el pasado 15 de agosto.

“Ahora toca disfrutar, competir y pelear cada combate. Tengo muchas ganas de empezar”, concluyó Marta López. EFE

jmd/vg/og

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