Las precipitaciones y tormentas marcan la tónica este viernes en la mitad norte y Baleares

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Madrid, 21 ago (EFE).- Las precipitaciones y tormentas serán este viernes protagonistas del tiempo en amplias zonas de España, sobre todo en la mitad norte, como los litorales de Cantabria y el País Vasco, Baleares y Cataluña, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El portavoz de ese organismo, José Luis Camacho, ha indicado hoy en un mensaje remitido a los medios que en el área cantábrica se registrará nubosidad abundante y habrá chubascos que podrían ser localmente fuertes en zonas del litoral cántabro y del País Vasco, con acumulaciones de unos 15 litros por metro cuadrado.

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Durante la tarde, la agencia ha anticipado nubosidad de evolución diurna en áreas de la mitad norte del país y del archipiélago balear que podrían derivar en chubascos tormentosos en la Ibérica aragonesa, Baleares, Barcelona y Girona.

A última hora, "la convergencia de la tramontana con el mistral creará un escenario de precipitaciones fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral sur catalán, que puede extenderse a primeras horas del sábado y afectar en menor manera a litorales de Castellón y Barcelona", señala Camacho.

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El portavoz ha remarcado igualmente que hay aviso de nivel naranja en los litorales norte y sur de Tarragona ante la previsión de que las lluvias puedan dejar acumulados de 100 litros por metro cuadrado en sucesivos chubascos.

En el resto peninsular predominarán los cielos poco nubosos o despejados y serán nubosos en la vertiente norte de Canarias y despejados en la sur, ha matizado.

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Según esta última estimación de la Aemet, las temperaturas máximas bajarán en la meseta norte, el nordeste y en el Mediterráneo, de forma notable en la Ibérica, Castellón y Baleares, y subirán en el suroeste mientras que se mantendrán sin cambios en el resto y las mínimas bajarán de forma generalizada.

En un adelanto del tiempo previsto mañana, sábado, el portavoz ha explicado "la situación estará gobernada por la presencia de una potente borrasca con posibles características subtropicales pero aún alejada en el Atlántico al oeste de Portugal".

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Durante esa jornada continuará la situación del día anterior con chubascos fuertes y persistentes en los litorales de Tarragona, Barcelona y Castellón, con cielos nubosos o muy nubosos en el tercio este y Baleares.

Según esto, en el Cantábrico, Galicia y en la meseta norte habrá nubosidad de evolución diurna y el cielo estará poco nuboso o despejado en el resto.

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Por la tarde, se originarán chubascos y tormentas fuertes en el valle del Ebro y en el sistema Ibérico con posibles acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado y rachas de viento fuertes y granizo.

Las máximas subirán en casi todo el territorio, salvo en el Levante, Baleares, Cataluña y Canarias, donde bajarán y las mínimas subirán ligeramente en el centro peninsular y bajarán en el resto y en los archipiélagos.

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La borrasca se acercará el domingo paulatinamente a las costas atlánticas peninsulares, comenzando a afectar a Galicia y, al final del día, al suroeste, con precipitaciones en Rias Baixas.

"En altura, la parte anterior de la vaguada recorre la península con vientos del sur y un aumento de las condiciones propiciando inestabilidad", señala Camacho, que explica que "los cielos se irán cubriendo en la mitad oeste y el viento adquirirá un componente sur en muchos puntos del centro y norte con un posible episodio de vientos del sur y temperaturas cálidas en País Vasco".

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En el Mediterráneo "continuará el aporte de humedad y la formación de condiciones propicias para las tormentas y chubascos en las zonas de convergencia, sobre todo en el Valle del Ebro e interiores de la Comunidad Valenciana", al tiempo que las temperaturas experimentarán un repunte en muchas zonas, especialmente en el norte, agrega. EFE

(vídeo) (foto)