Las estancias hoteleras se estancan en julio pero los precios siguen al alza y suben un 6%

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Madrid, 21 ago (EFE).- Las pernoctaciones en los hoteles españoles repuntaron un 0,3 % en julio, el primer mes del verano turístico, mientras que los precios subieron de media un 5,9 % en comparación con el mismo mes de 2025.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta 44,8 millones de registros sumaron los hoteles en julio, con un descenso en tasa interanual de las estancias de los residentes españoles (1,1 % menos) frente al ascenso del 1,1 % por parte de los turistas extranjeros.

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Durante los siete primeros meses del año las estancias hoteleras repuntaron un 1,5 % en tasa interanual y las pernoctaciones de los no residentes en España también crecieron por encima del dato general, un 1,8 % más que en el mismo periodo de 2025. EFE

(Infografía)