La selección femenina española debuta contra Bélgica en el Europeo de Bakú

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Bakú, 21 ago (EFE).- La selección española femenina de voleibol debutará este sábado en Bakú en el Europeo de Turquía, República Checa, Azerbaiyán y Suecia con un partido contra Bélgica, un duelo entre dos equipos que en la pasada edición del torneo continental alcanzaron los octavos de final.

El domingo 'La Roja' de Pascual Saurín se enfrentará a las anfitrionas, la selección de Azerbaiyán, bajo una fuerte presión de las tribunas, el martes se medirá a Países Bajos, el miércoles a Portugal y el viernes a Rumanía.

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España vuelve a la competició0n continental con el ambicioso propósito de salir a las eliminatorias desde este complicado grupo, cuyos partidos se llevarán a cabo en la Arena Nacional Gimnástica de Bakú.

En la capital de Azerbaiyán se enfrentarán con las selecciones de Países Bajos, bronce hace tres años, Rumanía y Portugal en el marco de un cronograma apretado.

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De imponerse en la capital de Azerbaiyán, España pasaría a octavos de final, cuyos partidos tendrán como sede a Brno (República Checa) y Estambul (Turquía).

La selección española, que en la Liga Europea de este año acabó en la sexta plaza, concluyó su preparación con un claro triunfo ante Hungría en Los Alcázares (Murcia) por 3-0. EFE

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