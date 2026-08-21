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La Policía escolta a los servicios de limpieza en la playa El Trampolín de Ceuta, donde volvieron cientos de inmigrantes

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Una fuerte dotación policial acompaña desde primera hora de este viernes a miembros de la empresa Servilimpce, encargada de la limpieza de la playa de El Trampolín de Ceuta, donde cientos de inmigrantes han pasado la noche en asentamientos. Se retoman así las tareas de adecentar el lugar, ya que hubo que suspenderlas este jueves por el regreso de parte de los miles de personas desalojadas.

A última hora de la mañana de este jueves, los miembros de la empresa de limpieza tuvieron que interrumpir sus tareas en esta misma playa, tras regresar varios de los inmigrantes a esta playa, que previamente había sido desalojada.

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En principio se especuló con que había regresado para recoger algunas pertenencias como documentación o teléfonos móviles. Sin embargo, esta posibilidad se evaporó pocos minutos después, puesto que los mismos inmigrantes que habían sido desalojados comenzaron, de nuevo, a instalar sus tiendas y asentamientos en El Trampolín con la intención de quedarse allí.

En ese momento, la Ciudad Autónoma dio la orden de desactivar el dispositivo de limpieza, hasta que no estuviera garantizada la seguridad de los operarios.

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Este viernes la estampa es distinta y los servicios de limpieza se encuentran realizando las labores de higienización de la zona, mientras que agentes de la Policía Nacional escoltan a un batallón de limpiadores.

Asimismo, en la pared de la Planta Desaladora de Ceuta --ubicada en el la misma playa--, más de mil personas de origen magrebí aguardan a que acaben las tareas de limpieza.

Los inmigrantes han sido divididos en dos colectivos: subsaharianos, provenientes de países con riesgo alto y más proclives por tanto a resoluciones favorables de asilo, y los magrebíes. Estos, en su mayoría marroquíes, pertenecen a un país del que solo se admiten en torno al 5% de las solicitudes de asilo. Es de esperar, pues, que en los próximos días lleguen las primeras ordenes de expulsión. Mientras, en el Trampolin, la policía escolta a los servicios de limpieza

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EuropaPress

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