La lesión de Batalla deja a Cárdenas como único guardameta de primera plantilla en el Rayo

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Madrid, 21 ago (EFE).- El partido de la última jornada liguera frente al Alavés dejó una mala noticia para el Rayo Vallecano con la lesión del portero argentino Augusto Batalla, que, a la espera de las pruebas médicas que determinen el alcance exacto de lo que sufre, deja como único guardameta de la primera plantilla a Dani Cárdenas.

Desde su llegada al Rayo en 2024, el portero argentino ha sido el dueño de los tres palos del equipo madrileño, con el que contabiliza 83 partidos oficiales.

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En el partido frente al Alavés, disputado en el 'exilio' de Butarque, en Leganés, al no poder hacerlo en Vallecas, Augusto Batalla se lesionó en la segunda parte tras una acción en la que se golpeó la tibia derecha con Toni Martínez, en la que se anticipó al delantero del Alavés tras recibir un pase de Mikel Rodríguez.

Tras el encuentro, el guardameta argentino fue trasladado a un hospital y, a la espera del parte oficial, podría no estar disponible en los próximos partidos.

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La baja de Batalla supone un contratiempo importante para su técnico, Beñat San José, que solo cuenta con un portero más en la plantilla, Dani Cárdenas. El otro es Miguel Ángel Morro, que ha regresado de su lesión al Leixoes portugués pero al no contar no ha sido inscrito.

Si la lesión de Batalla fuera de largo alcance, David Cobeño, director deportivo, tendrá que buscar en estos últimos días de mercado a un portero que al menos cubra el periodo de baja del argentino para tener un recambio de garantías en caso de que se necesite. EFE

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