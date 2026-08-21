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Iván Romeo:" Tengo marcadas las dos cronos de la Vuelta"

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Antibes (Francia), 21 ago (EFE).- El vallisoletano Iván Romeo (Movistar), campeón del mundo contrarreloj sub'23 en 2024, afronta ilusionado la Vuelta a España que comienza este sábado en Mónaco con una crono de 9,4, que será, junto a la cronometrada de la decimoctava etapa de 32 km sus objetivos marcados de la ronda.

Romeo (Valladolid, 23 años), ya es un "veterano" en el equipo, lo que le permite denominar "chavales" a los más jóvenes que se incorporan al Movistar. Siempre reflexivo, afronta la Vuelta con expectativas. Su progresión se truncó con una caída en la París Niza, pero llega a Mónaco "mejor que nunca".

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"No haber hecho el Tour me produjo mal sabor de boca, pero el año en general va bien, voy en progresión y tengo ganas de terminarlo por todo lo alto. La caída de la París NIza me paró, luego me puse malo antes del Tour, pero en Polonia he estado muy bien", comentó Romeo en Antibes, donde se aloja el Movistar.

Los percances siempre tienen una parte positiva para él, son circunstancias que curten, aunque, por suerte, no tiene demasiadas experiencias negativas.

"Ante una lesión sales del bucle del corredor, de entrenar y viajar, por lo que puedes ver el mundo desde fuera, y eso está bien", comenta.

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Romeo llega a la Vuelta después de un tercer puesto en Polonia,"muy bien preparado, mejor que nunca", cone l objetivo de "ganar una etapa". ·Si no lo consigo, no me iré contento de la Vuelta", afirma.

"Además, tenemos dos bazas para la general con (Enric) Mas y Cian Uitjdebroeks. Todos vamos a rodar en la misma dirección. Queremos ganar una etapa y llevamos un equipo completo, muy fuerte. Yo espero estar en las fugas y buscar la oportunidad".

Romeo, joven pero laureado, con títulos nacionales y mundiales, aún disfruta del maillot arcoíris que lució en el pecho con el título de 2024, para siempre una huella imborrable.

"Fue una experiencia increíble, una pasada, ese era el sueño desde pequeño y lo cumplí. Es algo que te cambia la vida, que te da proyección".

Ante la Vuelta de salida inminente, Romeo analiza las dos cronos que tiene en la agenda.

"La crono larga me viene muy bien, es plana y me va mejor que la de Mónaco. El resultado dependerá de pequeños detalles. Al llegar en la tercera semana, me vendrá mejor que la inicial, pero ambas las tengo marcadas".

Sobre el esloveno Tadej Pogacar, Romeo tiene claro que será el favorito de la Vuelta, el dominador de la prueba.

"Pogacar es un animal, es el mejor y hay que admitirlo. No obstante hay que saber aprovechar lo bueno también de esa circunstancia. Gran parte de mis opciones será leer las oportunidades y saber gestionar las fuerzas y seleccionar los días para intentar ganar", concluyó. EFE

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