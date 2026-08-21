Iván Martín completa su primer entrenamiento con el Racing

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Santander, 21 ago (EFE).- El mediocampista Iván Martín, que ha llegado traspasado al Racing de Santander desde el Girona, completó este viernes su primera sesión de trabajo con el equipo, a dos días de la visita de su nuevo equipo al Getafe.

El entrenamiento también contó con la presencia de Giorgi Guliashvili, que volvió el miércoles al grupo y, una vez concluida la sesión, se quedó a hacer trabajo específico con uno de los readaptadores del club.

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Asimismo, Pedro Felipe, que continúa siendo baja después de sufrir una microrrotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho, saltó por primera vez al césped para hacer ejercicios específicos de rehabilitación.

El entrenamiento comenzó a las 11.00 horas en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu, y estuvo centrado en estrategia y jugadas a balón parado.

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Una vez concluido el trabajo para el resto de sus compañeros, los guardametas del primer equipo, Julen Agirrezabala y Simon Eriksson, siguieron ejercitándose con el entrenador de porteros, Pedro Dorronsoro.

Esta fue la penúltima sesión de trabajo del equipo antes de viajar a Getafe, donde el Racing se medirá al conjunto madrileño este domingo, a las 19.30 horas en el Coliseum. EFE

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aas/ppc/cmm

(foto) (vídeo)