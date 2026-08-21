El temporal en Baleares deja 109 incidentes hasta las 10.00 horas, la mayoría en Menorca

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(Actualiza la información EX5051 con datos actualizados por el servicio de Emergencias)

Palma, 21 ago (EFE).- El temporal que desde la pasada noche afecta a Baleares ha provocado 109 incidentes hasta las 10.00 horas de este viernes, de los que 48 se han registrado en Menorca y 41 en Mallorca, la mayoría de casos por caídas de árboles, según el último balance del Centro de Coordinación de Emergencias 112.

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En Menorca, la isla con más incidencias, se han contabilizado 24 en Maó, 11 en Alaior y seis en Sant Lluís. En Mallorca, Manacor ha concentrado 11 avisos y Felanitx otros diez, mientras que Calvià y Sant Llorenç des Cardassar han registrado tres cada uno.

En Ibiza se han contabilizado 15 incidentes, seis de ellos en Sant Josep y cuatro en Santa Eulària, mientras que en Formentera se han registrado tres.

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La mayoría de las incidencias están relacionadas con el arbolado, con 28 caídas de árboles sobre la calzada y otras 21 caídas de árboles.

El 112 también ha gestionado 14 desprendimientos de elementos urbanos, nueve interrupciones de servicios básicos, nueve obstáculos o líquidos en la calzada, seis riesgos de desprendimiento y seis embarcaciones a la deriva.

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Entre el resto de incidencias figuran dos inundaciones de edificios o establecimientos, dos accidentes de moto, una inundación de la vía pública y una persona en peligro en el mar, además de un incendio agrícola y otro forestal.

A las 10.00 horas permanecían abiertos 30 incidentes, 14 de ellos por caídas de árboles, siete por desprendimientos de elementos urbanos y seis relacionados con interrupciones de servicios básicos en Formentera, Alaior, Sant Llorenç y MahóN.

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También permanecían abiertos dos avisos por riesgo de desprendimiento y un incendio forestal que ya estaba apagado, aunque pendiente de una revisión técnica del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) para dar por cerrado el incidente.

Por su parte, los Bomberos de Mallorca también han intervenido en las últimas horas por la caída de árboles, el primero de los avisos anoche, en Calvià. En las últimas horas también han actuado en zonas como Manacor, Felanitx y Manacor. EFE

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