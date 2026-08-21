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El Oporto de Veiga ante el Arouca de Fontán, duelo gallego en la Liga Portugal

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Lisboa, 21 ago (EFE).- Los gallegos y excompañeros en el Celta de Vigo Gabri Veiga y José Fontán volverán a encontrarse sobre el césped, pero esta vez en bandos opuestos, cuando el Oporto reciba este domingo al Arouca en la tercera jornada de la Liga Portugal.

Veiga está siendo uno de los talismanes del campeón Oporto en este inicio de Liga, con buenas actuaciones, un gol en el primer partido y una asistencia en el segundo.

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El centrocampista español dio el pase para el tanto del argentino Nehuén Pérez ante el Rio Ave, un triunfo por 0-2 en el que también destacó el vasco Borja Sainz, que marcó por primera vez desde diciembre.

Al igual que los 'dragones', el Arouca sólo ha sumado victorias en lo que va de campeonato, la más reciente sobre el Moreirense (4-0), en la que Fontán marcó uno de los goles.

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Ahora, el central tendrá la tarea de frenar a Veiga, su paisano de Pontevedra y excompañero en el Celta, donde coincidieron durante varios años tanto en el filial como en el primer equipo celeste.

José Fontán es uno de los siete españoles de la plantilla del Arouca, en la que también se encuentra el delantero almeriense Iván Barbero, ex del Dépor, que ha marcado en las dos jornadas.

Antes, el sábado, el Sporting recibirá al Alverca, el club propiedad del madridista Vinícius Júnior, que busca su primera victoria en la Liga.

En la pasada jornada, los 'leones' sufrieron pero acabaron imponiéndose al Vitória de Guimarães por 3-2, aunque llegaron al descanso con una ventaja de tres goles en el marcador.

Una de las dianas del Sporting fue obra del catalán Sergi Altimira, que debutó como goleador con su nuevo equipo gracias a un cañonazo fuera del área.

También en esta jornada, el Benfica se enfrentará al Moreirense, pero el partido se ha aplazado hasta el 9 de septiembre debido a la participación de las 'águilas' en Liga Europa, al igual que el del Braga contra el Estrela da Amadora, reprogramado para el 10.

El Benfica fue contundente en la ronda anterior ante el Casa Pia (0-7), con un triplete del griego Pavlidis y un gol y otra destacada actuación del argentino Gianluca Prestianni.

A su vez, el Braga no saltó al campo frente al Gil Vicente, ya que el choque se aplazó debido a un brote de gastroenteritis en el conjunto del técnico mallorquín Carlos Vicens.

Partidos de la tercera jornada de la Liga Portugal:

- Sábado 22:

Marítimo - Académico Viseu

Estoril - Rio Ave

Sporting - Alverca

- Domingo 23:

Vitória Guimarães - Nacional da Madeira

Santa Clara - Famalicão

Oporto - Arouca

- Lunes 24:

Gil Vicente - Casa Pia. EFE

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