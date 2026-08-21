El incendio forestal de Segorbe (Castellón) afecta ya a unas 120 hectáreas

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València, 21 ago (EFE).- El incendio forestal declarado ayer por la tarde en Segorbe (Castellón), cerca del parque natural de la Calderona, avanza sin control tras afectar ya a unas 120 hectáreas, mientras los equipos de extinción buscan aprovechar esta mañana las condiciones meteorológicas favorables antes de que cambien al mediodía.

Así lo ha indicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras asistir a la reunión del Puesto de Mando Avanzado (PMA) situado en Gátova (Valencia), antes de comenzar su intervención ante la diputación permanente de Les Corts Valencianes, donde dará cuenta de su gestión ante los graves incendios sufridos este verano, como los de la Vall d'Uixó y Tírig, ambos en Castellón.

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Según Valderrama, en la zona trabajan actualmente once medios aéreos y más de 130 personas, entre bomberos y personal de emergencias.

El dispositivo de extinción y control está aprovechando una "ventana de oportunidad" hasta el mediodía, porque se prevé que sobre las 14:00 horas cambien las condiciones meteorológicas, ha señalado.

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El origen del incendio se sitúa en un rayo caído pasadas las 20:00 horas de ayer durante una de las violentas tormentas que atravesaron la Comunitat Valenciana y dejaron daños materiales en distintos puntos, tanto de costa como del interior. EFE