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El Gobierno recuerda a Netanyahu que los asentamientos son contrarios al Derecho Internacional y condena el último plan

05/08/2026 05 August 2026, Israel, Jerusalem: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the reinterment ceremony for the remains of the grandparents of Theodor (Benjamin Ze'ev) Herzzl, the founder of modern political Zionism, in Jerusalem. Photo: Paulina Patimer/JNA via ZUMA Press Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Paulina Patimer/JNA via ZUMA Pre / DPA
05/08/2026 05 August 2026, Israel, Jerusalem: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the reinterment ceremony for the remains of the grandparents of Theodor (Benjamin Ze'ev) Herzzl, the founder of modern political Zionism, in Jerusalem. Photo: Paulina Patimer/JNA via ZUMA Press Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Paulina Patimer/JNA via ZUMA Pre / DPA
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El Gobierno ha condenado "firmemente" el último plan de construcción de un asentamiento por parte de Israel en Cisjordania y ha recordado al Ejecutivo del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que los asentamientos "son contrarios al Derecho Internacional", instándole a revertir su decisión.

En un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno ha condenado "firmemente la decisión del Gobierno de Israel de publicar la licitación para construir más de 1.200 viviendas de asentamiento en la zona E1, que rompe la continuidad territorial de Palestina y separa a Jerusalén Este de Cisjordania".

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En este sentido, ha reiterado que "todos los asentamientos israelíes en territorio ocupado son contrarios al Derecho internacional, dificultan la aplicación de la solución de los dos Estados y constituyen un obstáculo para la paz".

Así las cosas, el Ejecutivo español ha urgido al israelí a "revertir esta decisión que atenta contra el Derecho Internacional y a cumplir con sus obligaciones internacionales", al tiempo que también ha instado a la comunidad internacional a "asumir sus responsabilidades para avanzar en la implementación de la solución de los dos Estados, la única que permitirá avanzar hacia una paz justa y duradera en la región" a juicio de España.

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El Gobierno sigue así los pasos en las condenas expresadas en los últimos días por varios países, incluido el comunicado conjunto publicado este jueves por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Países Bajos y Noruega en el que consideran "inaceptable" el último proyecto de Netanyahu y recuerdan que los asentamientos israelíes en Cisjordania "son ilegales".

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EuropaPress

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