El eclipse impulsó las compras de extranjeros en España, según estudio de BBVA Research

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Madrid, 21 ago (EFE).- El eclipse del pasado 12 de agosto tuvo un efecto significativo sobre las compras presenciales de ciudadanos extranjeros en España, que se incrementaron casi un 14 % interanual entre el 10 y el 16 de agosto, pero no así de los españoles, según un análisis de BBVA Research, servicio de estudios de este banco.

Según el análisis, basado en compras con tarjetas de entidades extranjeras en terminales punto de venta (TPV) de BBVA, el gasto presencial de los visitantes extranjeros aumentó un 13,8 % interanual en España entre el 10 y el 16 de agosto, alrededor de tres puntos porcentuales más que en las dos semanas anteriores, ha informado este viernes el BBVA en un comunicado.

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En las provincias donde el eclipse alcanzó una cobertura del 100 % en la mayor parte de su territorio, las compras presenciales de extranjeros durante esos siete días crecieron un 25,7 % interanual, 13,6 puntos porcentuales más que en la semana anterior y 18,5 puntos más que dos semanas antes.

También se observó un mayor dinamismo en las provincias con una cobertura de entre el 99 % y el 100 %, donde el gasto aumentó un 18,5 %, entre 6 y 7 puntos porcentuales más que en los periodos previos.

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En los territorios donde el fenómeno fue menos visible, el crecimiento fue más moderado o se mantuvo en línea con las semanas anteriores.

Así, en los lugares con una cobertura de entre el 95 % y el 98 % fue del 11,9 % y del 5,7 % en aquellos con una cobertura de entre el 80 % y el 94 %.

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Ambos incrementos se situaron por debajo de los observados en las dos semanas previas, lo que apunta a un cierto efecto sustitución entre los destinos elegidos por los viajeros extranjeros.

En las zonas con menor cobertura del eclipse (inferior al 80 %), el gasto aumentó un 7,3 % interanual, en línea con el crecimiento de los dos periodos anteriores.

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Soria fue la provincia encabezó el crecimiento del gasto extranjero durante la semana del eclipse, con un aumento del 220,1 % interanual, seguida de La Rioja (106,2 %), Asturias (88,7 %), Segovia (83,1 %), Teruel (79 %), León (78,3 %) y Zaragoza (77,6 %).

El cambio respecto a la semana inmediatamente anterior también fue notable en varios de estos territorios, por ejemplo en Soria, donde se registró una aceleración de 186 puntos porcentuales, mientras que en La Rioja fue de 82 puntos.

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También destacaron Guadalajara (66,2 puntos), Teruel (64,9), Segovia (64,6), León (63,9) y Zaragoza (62,8).

El eclipse no tuvo el mismo efecto en el turismo nacional y el gasto presencial realizado por clientes de BBVA fuera de su provincia de residencia habitual —utilizado como aproximación al turismo nacional— no registró un impulso diferencial durante la semana del eclipse.

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De hecho, las compras presenciales descendieron en casi todos los grupos de provincias entre el 10 y el 16 de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, evolución que puede estar condicionada por un efecto calendario, pues en 2026 el festivo del 15 de agosto no ha generado un puente como el de 2025. EFE