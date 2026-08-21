Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El eclipse impulsó las compras de extranjeros en España, según estudio de BBVA Research

Guardar

Madrid, 21 ago (EFE).- El eclipse del pasado 12 de agosto tuvo un efecto significativo sobre las compras presenciales de ciudadanos extranjeros en España, que se incrementaron casi un 14 % interanual entre el 10 y el 16 de agosto, pero no así de los españoles, según un análisis de BBVA Research, servicio de estudios de este banco.

Según el análisis, basado en compras con tarjetas de entidades extranjeras en terminales punto de venta (TPV) de BBVA, el gasto presencial de los visitantes extranjeros aumentó un 13,8 % interanual en España entre el 10 y el 16 de agosto, alrededor de tres puntos porcentuales más que en las dos semanas anteriores, ha informado este viernes el BBVA en un comunicado.

PUBLICIDAD

En las provincias donde el eclipse alcanzó una cobertura del 100 % en la mayor parte de su territorio, las compras presenciales de extranjeros durante esos siete días crecieron un 25,7 % interanual, 13,6 puntos porcentuales más que en la semana anterior y 18,5 puntos más que dos semanas antes.

También se observó un mayor dinamismo en las provincias con una cobertura de entre el 99 % y el 100 %, donde el gasto aumentó un 18,5 %, entre 6 y 7 puntos porcentuales más que en los periodos previos.

PUBLICIDAD

En los territorios donde el fenómeno fue menos visible, el crecimiento fue más moderado o se mantuvo en línea con las semanas anteriores.

Así, en los lugares con una cobertura de entre el 95 % y el 98 % fue del 11,9 % y del 5,7 % en aquellos con una cobertura de entre el 80 % y el 94 %.

Ambos incrementos se situaron por debajo de los observados en las dos semanas previas, lo que apunta a un cierto efecto sustitución entre los destinos elegidos por los viajeros extranjeros.

En las zonas con menor cobertura del eclipse (inferior al 80 %), el gasto aumentó un 7,3 % interanual, en línea con el crecimiento de los dos periodos anteriores.

Soria fue la provincia encabezó el crecimiento del gasto extranjero durante la semana del eclipse, con un aumento del 220,1 % interanual, seguida de La Rioja (106,2 %), Asturias (88,7 %), Segovia (83,1 %), Teruel (79 %), León (78,3 %) y Zaragoza (77,6 %).

El cambio respecto a la semana inmediatamente anterior también fue notable en varios de estos territorios, por ejemplo en Soria, donde se registró una aceleración de 186 puntos porcentuales, mientras que en La Rioja fue de 82 puntos.

También destacaron Guadalajara (66,2 puntos), Teruel (64,9), Segovia (64,6), León (63,9) y Zaragoza (62,8).

El eclipse no tuvo el mismo efecto en el turismo nacional y el gasto presencial realizado por clientes de BBVA fuera de su provincia de residencia habitual —utilizado como aproximación al turismo nacional— no registró un impulso diferencial durante la semana del eclipse.

De hecho, las compras presenciales descendieron en casi todos los grupos de provincias entre el 10 y el 16 de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, evolución que puede estar condicionada por un efecto calendario, pues en 2026 el festivo del 15 de agosto no ha generado un puente como el de 2025. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

La Policía Nacional ha detenido a los integrantes de dos grupos criminales que habrían ganado un beneficio de hasta 56.000 euros por un solo viaje

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Las Fuerzas Armadas lamentan el fallecimiento del subteniente José Ángel Fernández, del 43 Grupo

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Las ruedas de los aviones y los coches son muy distintas: estos son los motivos por los que se diseñan de forma totalmente diferente

Las ruedas de los aviones soportan el peso de la aeronave y el impacto de maniobras extremas, diseñadas para aguantar temperaturas y presiones que ningún vehículo terrestre experimenta

Las ruedas de los aviones y los coches son muy distintas: estos son los motivos por los que se diseñan de forma totalmente diferente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Militares en Ceuta exigen una compensación económica equiparable a la de la Policía Nacional por las “extenuantes jornadas sin descanso”

Juan José Ebenezer, mecánico: “En los talleres recomendamos cosas para que los coches duren más kilómetros. Lo que más nos conviene es tener a los clientes contentos”

Un abogado confirma que lo mejor es “soplar” si “te paran en un control de alcoholemia y vas borracho”

ECONOMÍA

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

DEPORTES

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

Primera rueda de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata