Desarrollan un método más rápido para detectar el papiloma en las verrugas plantares

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Toledo, 21 ago (EFE).- Un equipo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha desarrollado una técnica diagnóstica para detectar el virus del papiloma humano (VPH) en las verrugas plantares en menos de tres horas, frente a las 24 horas que requiere la PCR, que es el método de referencia actual.

La UCLM ha notificado en una nota de prensa que el método se ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Calgary (Canadá) y está basado en una tecnología de amplificación isotérmica, que consiste en multiplicar el material genético del virus a temperatura constante.

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El estudio, publicado en la revista Journal of Medical Virology, forma parte de la tesis doctoral de Alberto Aldana Caballero y ha contado con la participación de Félix Marcos Tejedor, Raquel Mayordomo y Guido van Marle.

El trabajo, que "sirve de punto de inicio para desarrollos posteriores", trae como novedad la posibilidad de detectar el ADN del virus al emplear directamente escamas de piel de la lesión, sin tener que someterlas a procesos previos de extracción.

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Esto evita la necesidad de cambios constantes que exige la PCR convencional, agilizando el proceso y facilitando su aplicación.

La prueba permite conocer también qué tipo concreto de VPH está causando la lesión y, dado que la cantidad de virus presente en las lesiones varía. Esta diferencia podría explicar, en parte, por qué algunas verrugas plantares resultan más sencillas de diagnosticar y tratar que otras.

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Los autores destacan que este es el primer estudio que describe el uso de escamas de piel como material directo para detectar el ADN del virus sin procesos previos de extracción, a la vez que aporta nuevos datos sobre la carga viral en las lesiones plantares según el tipo de VPH implicado. EFE