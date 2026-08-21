De la Barrera destaca que Iván Jaime habla el idioma futbolístico de la UD Las Palmas

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Las Palmas de Gran Canaria, 21 ago (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, ha valorado este viernes la incorporación del extremo andaluz Iván Jaime como un jugador que ayudará al equipo amarillo, y para ello cuenta con la ventaja de hablar el idioma futbolístico del club.

"Ante todo es un buen jugador de fútbol, trae un hambre y un deseo fruto de lo que ha ocurrido en las últimas temporadas; lo conozco bien de la época en Portugal", ha apuntado el técnico coruñés en la conferencia de prensa previa al viaje a Ceuta.

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En su opinión, el atacante malagueño presenta un perfil "asociativo" y podrá aportar no solo como jugador específico de banda, sino también cuando se busquen salidas por dentro.

"Habla el idioma del club, del equipo, y va a ayudar", ha asegurado el técnico coruñés acerca del futbolista cedido hasta final de temporada por el FC Porto, después de que se frustrase el fichaje del italiano Luigi Cherubini, la primera opción que manejaba el conjunto grancanario para esa posición.

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Iván Jaime, de 25 años, ha pasado este viernes el reconocimiento médico antes de incorporarse a los entrenamientos de su nuevo equipo, tras aterrizar en Gran Canaria en la tarde del jueves. EFE

rg/cas/og