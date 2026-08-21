David Cubillo, seleccionador de España en el Mundial sub-17 de Catar

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Madrid, 21 ago (EFE).- El técnico madrileño David García Cubillo será el seleccionador de España en el Mundial sub-17 de Catar, que se disputará entre el 19 de noviembre y 13 de diciembre de 2026, según anunció este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El entrenador, que llegó a Las Rozas el pasado verano para hacerse cargo de la selección sub-14, conoce bien a esta generación de los nacidos en 2009, ya que ejerció como asistente de la selección sub-17 durante el Campeonato de Europa disputado este mismo año.

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Este viernes dará su primera convocatoria para la concentración que la selección realizará en el Albir Garden Resort, en Alfaz del Pi (Alicante), donde España disputará "un minitorneo preparatorio frente" a Arabia Saudí, Uzbekistán y Uruguay.

"El combinado español se enfrentará a Arabia Saudí el martes 25 de agosto a las 18:00 horas, a Uzbekistán el jueves 27 a las 10:00 y a Uruguay el sábado 29 a las 10:00. En el Mundial de Catar, España ha quedado encuadrada en el mismo grupo que Marruecos, Fiyi y China", afirmó la RFEF.

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Cubillo fue futbolista, principalmente como pivote, y defendió las camisetas de equipos como el Atlético de Madrid, Xerez, Recreativo de Huelva, Getafe y Rayo Vallecano.

Tras colgar las botas comenzó su carrera en los banquillos y desde 2012 ha dirigido a diferentes equipos. Pasó por las categorías inferiores del Atlético de Madrid y dirigió al Puerta Bonita, Getafe B, Marbella FC y Hércules, antes de dar el salto al fútbol de selecciones. En Marbella firmó una de las mejores etapas de la historia del club, al que llevó a disputar la fase de ascenso a Segunda en la temporada 2019/20.

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España regresa a un Mundial Sub-17 tras su última participación en la edición de 2023, disputada en Indonesia. En aquel torneo, el combinado español alcanzó los cuartos de final, donde cayó eliminado ante Alemania (0-1), por lo que la cita de Catar supondrá el regreso de la selección a un Mundial de la categoría tres años después.

Es un reto especial para las categorías inferiores, ya que es el único Mundial que aún no figura en las vitrinas de la RFEF. EFE

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