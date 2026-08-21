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Cae en Marbella el líder de una banda que introducía grandes cantidades de droga en Europa

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Málaga, 21 ago (EFE).- El considerado líder de una banda dedicada a introducir en Europa grandes cantidades de droga ha sido detenido por la Policía en Marbella (Málaga) en una operación conjunta con la BKA de Alemania y la Policía de Colonia que se ha saldado con otras ocho detenciones en el país germano.

La banda asentada en Marbella podría haber obtenido un beneficio superior a los 11 millones de euros, ha informado este viernes la Policía en un comunicado.

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La investigación culminó con 35 entradas y registros -31 en Alemania, uno en Austria y tres en Marbella- donde se incautaron 126.000 euros, cinco armas de fuego, cuatro toneladas de marihuana, casi 28 kilos de cocaína, 1,5 kilos de crack y 800 litros de aceite para una producción estimada de 3,2 toneladas de anfetaminas, y se intervino un laboratorio clandestino.

Una vez pasaron los nueve detenidos a disposición del juez, este dictaminó el ingreso en prisión de todos ellos y les imputó los delitos de organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales.

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La investigación comenzó en abril de este año gracias a la colaboración policial entre España y Alemania sobre una banda asentada en Marbella, dedicada presuntamente a introducir grandes cantidades de cocaína procedentes de Bolivia y cuyo destino final era Europa, así como el tráfico de marihuana desde la provincia de Málaga a diferentes países de la UE.

Tras varias pesquisas, se supo que el líder de la organización se encontraba en esa localidad, y estaba vinculado con una incautación de 1,3 toneladas de marihuana que se había realizado en Alemania y que procedía de España.

Esta persona era considerada 'objetivo de alto valor' (High Value Target) por Europol y había aprendido a gestionar la organización debido a sus trabajos previos para otras bandas.

El 'modus operandi' de la banda era obtener beneficios mensualmente por la venta de marihuana y así, posteriormente realizar envíos marítimos de cocaína desde Bolivia a Europa.

Para gestionar estos envíos, los agentes constataron que el líder viajaba con frecuencia a Brasil, donde pudo tejer una red de contactos importantes para este tipo de trámites.

Una vez que tenían los ingresos provenientes del narcotráfico, que podrían ser superiores a 11 millones de euros, lo invertían en inmuebles, habitualmente locales comerciales, para blanquear el dinero y que volviera a su cauce legal. EFE

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