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Bandera de 100 metros por 35 años de Ucrania en Alicante, la provincia con más residentes

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Alicante, 21 ago (EFE).- La comunidad ucraniana de Alicante, la más numerosa del país, celebrará este domingo el 35 aniversario de la restauración de la independencia del país con una marcha solidaria por el centro de la capital provincial con una bandera de 100 metros de longitud.

Según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, unos 350.000 ucranianos tienen una autorización de residencia en España y la de Alicante es la provincia con más ciudadanos del país con 62.831, lo que supone más de uno de cada seis. A la provincia alicantina le siguen Madrid, con 45.636, y Barcelona, con 43.950.

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Entre las céntricas Rambla de Méndez Núñez y la Concha de la Explanada de España, el recorrido se iniciará a las 18.30 horas con el objetivo de ser "un acto de unidad, memoria y solidaridad con Ucrania, especialmente significativo en el momento actual.

La presidenta de la asociación Amigos de Ucrania, Anna Shkalenko, ha declarado que su país "continúa atravesando una guerra injusta y difícil, y el apoyo de la sociedad española y de la comunidad europea sigue siendo fundamental para nuestro pueblo".

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Uno de los principales núcleos de ucranianos se halla en Torrevieja, donde hay cerca de 11.000 empadronados (la comunidad foránea más numerosa), y allí este sábado habrá a las 17.30 horas una concentración en la plaza de la Constitución previa a una marcha hasta el parque de las Naciones.

Una vez en este punto habrá una programación cultural y festiva hasta las 22 horas coorganizada por la Asociación de Ucranianos de Torrevieja, la escuela 'Ridna Mova' y el ayuntamiento.

En un comunicado, el alcalde torrevejense, Eduardo Dolón, ha señalado que "la comunidad ucraniana forma parte esencial de la realidad social" de la localidad ya que "sus familias, asociaciones, centros educativos, profesionales, comerciantes y emprendedores participan activamente en la vida de la ciudad y contribuyen a enriquecerla”.

Ucrania es la nacionalidad extranjera más numerosa de Torrevieja por delante de Colombia, Rusia, Reino Unido y Marruecos, y representa casi el 10 por ciento de la población empadronada en una ciudad que es la quinta en población de la Comunitat Valenciana, sólo tras València, Alicante, Elche y Castellón. EFE

ams-jeg/mcm

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