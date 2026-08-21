Albiol se encara con 'okupas' de un local en Badalona y los amenaza: "Os voy a echar"

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Barcelona, 21 ago (EFE).- El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha publicado un vídeo en la red social X en el que se encara con los presuntos okupas de un local que se encuentra "en malas condiciones" y genera conflictos en el barrio de La Salut de la ciudad y les advierte que lo va a cerrar y los va a echar.

"Os voy a echar, legalmente", avisa Albiol a los ocupantes durante una discusión grabada el pasado miércoles, publicada ayer jueves y que ya acumula más de 1,3 millones de visualizaciones.

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Durante la disputa a las puertas del inmueble, tras ser tachado de "racista" por los presuntos okupas, el alcalde replica que España no quiere "gentuza" y que defiende la llegada de inmigrantes que vienen a "trabajar, y no a delinquir y a robar".

Posteriormente, se observa a varios vecinos que se aproximan a él para felicitarle por la intervención y trasladarle diversas consultas sobre la gestión del municipio, como la instalación de rampas mecánicas.

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Albiol denuncia posteriormente ante la cámara que en el local ocupado se generan "conflictos de manera constante con los vecinos", una situación que, asegura, los residentes "no tienen por qué soportar".

"Es una vergüenza que unas personas se puedan meter en un local y pasen a estar más protegidos que la propiedad y que el Ayuntamiento; esto, hasta que Pedro Sánchez no se vaya y podamos cambiar las leyes, seguirá siendo así", lamenta García Albiol.

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Mientras tanto, el alcalde pide "paciencia" a la ciudadanía y confirma el inicio del procedimiento administrativo, dentro de la legalidad -pues, de hacerlo de otro modo, dice que la prisión sería para él-, para que "en unos meses este local esté cerrado".

"Mi misión como alcalde es luchar, ir machacando y hacer la vida imposible a toda esta gente que, con sinceridad, no sé cómo se les permite entrar en nuestro país", concluye García Albiol. EFE

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dic/hm/jlg

(Vídeo)